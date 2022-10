El padre de Paloma Cuevas aclara qué relación tiene su hija con Luis Miguel

Hace unos meses salía a la luz la posible relación entre Paloma Cuevas y el cantante mexicano Luis Miguel, y si estos rumores nos pillaron a todos por sorpresa, ahora la supuesta pedida de mano de la pareja, más aún. Por esta razón, el padre de Paloma Cuevas, Victoriano Valencia, no ha dudado en dar algunas declaraciones sobre la posible boda de su hija con el intérprete de 'Ahora te puedes marchar'.

"Son amigos desde hace muchos años", así respondía el empresario al ser preguntado por la relación entre Cuevas y Luis Miguel. Además, ha reconocido que a él no le importaría que fuera su yerno: "Es un caballero, a parte de un grandioso artista", sentenciaba.

Gtres

El 6 de julio de 2020, su hija Paloma Cuevas anunciaba su separación con el torero Enrique Ponce. Tras 18 años de relación, y con dos hijas en común -- Paloma (14) y Bianca (1o)-- la pareja firmaba su divorcio en 2021, una decisión que había sido "muy meditada" según expresaban ambos.

A los pocos meses de esta ruptura, Enrique Ponce rehacía su vida con la joven Ana Soria, con quién estaría haciendo planes nupciales. Por su parte, Victoriano Valencia, su ex suegro, mantiene un buen recuerdo del torero con su hija y le ha dedicado unas bonitas palabras al diestro de Chiva. "Lo he apoderado 10 años. He disfrutado mucho de su toreo, el ha disfrutado mucho con la forma con que le dirigí, y ha quedado como una grandiosa figura del toreo", señalaba Victoriano.

Ahora parecer ser que quién ha rehecho su vida es Paloma Cuevas con Luis Miguel, incluso puede haber anillo. Y en estas nuevas declaraciones, su padre ha dejado claro que es lo que realmente le importa y eso es ver feliz a su hija: "Ya tiene años separada, tiene derecho a ser feliz", concluía el empresario.