Juan del Val desvela la manía de Nuria Roca que no soporta. Si hace unos días, el colaborador de 'El Hormiguero' revelaba la anécdota con su suegro del día de su boda que todavía 'le guarda', en esta ocasión ha confesado un hábito de su mujer que no aguanta. La pareja comparte plató en 'La Roca', el magazine de la tarde de los domingos que presenta la valenciana en La Sexta y en la que el periodista colabora en el que, este pasado 5 de marzo, recordó que se celebraba el Día de la Abstinencia Digital. "Es el Día de la Abstinencia Digital, así que podéis hacerle honor al día, dejar el móvil a un ladito del sofá y disfrutar tranquilamente de La Roca", dijo la presentadora al inicio de la entrega y bromeó sobre si ella le había hecho caso. "Hoy, haciendo honor al día, es el día que más selfies nos hemos hecho antes de empezar el programa", explicó la comunicadora. Este comentario fue aprovechado por Juan del Val para confesar lo que no soporta de la madre de sus tres hijos.

En el vídeo de la parte superior, Juan del Val desvela la manía de Nuria Roca que no soporta y que tiene mucho que ver con el mundo digital. No es la primera vez que el periodista habla abiertamente de su relación con su esposa y hace unos meses ya habló de sus relaciones sexuales después de que ella hiciera lo mismo en el programa de Broncano. ¡Dale al play y descubre sus palabras!

"Lo que no puedo soportar ya es ese momento, antes de empezar, sobre y 25, cuando dice Nuria 'vamos a hacer un selfie' Y nos coloca en 16 posiciones distintas y nos tira 100 fotos" comenta Juan del Val sobre la manía de Nuria Roca. Y es que la valenciana es muy activa en redes sociales y, cada semana, sube a su perfil de Instagram, donde tiene más de 974.000 seguidores, fotos con sus compañeros de 'La Roca' algo que no parece del agrado de su marido.