La tarde del 6 de marzo se le complicaba a Belén Esteban llegando a tener que abandonar el plató. Ha sido un día difícil para la colaboradora de ' Sálvame' , ya que ha tenido que guardar el tipo por su gran amiga Anabel Pantoja La sevillana y Yulen Pereiran han roto su relación , y son muchos los rumores de que la causa de esta rupturamientras Anabel se encontraba trabajando en América. Belén sí que ha podido hablar con la influencer sobre el tema y conoce a la perfección todo lo que ha pasado, pero no ha querido traicionar a su amiga, por lo que se ha limitado a decir que:. "No voy a traicionar a mi amiga. Qué pena que cuando una persona da tanto por amor, no se la valore o se piense en otras cosas. Sé lo que le he dicho a ella y en la vida, a veces, es mejor estar sola que mal acompañada".Mientras la colaboradora daba su opinión sobre la ruptura de su amiga y su ex,: "Me ha pitado el aparatito del azúcar.", le comunicaba al equipo de 'Sálvame' de lo más natural y con toda la tranquilidad del mundo. La de Paracuellos era la primera que no quería asustar a sus compañeros ni a ningún familiar y explicaba la situación: "La bomba me pita., solo que me está pitando la bomba porque me está bajando el azúcar", y continuaba hablando del tema de Anabel y Yulen. Tras una pausa, el programa ha continuado hablando de otros temas, sin dar ningún protagonismo a la ausencia repentina de la colaboradora.