No hay fin de semana que no se le complique a José Antonio Canales Rivera. Hace pocas semanas, en los Carnavales de Cádiz, el torero tuvo un enfrentamiento en un bar en el que intentó mediar en una trifulca, pero ya en la calle fue él el que protagonizó la pelea delante de todos, incluida su madre -Teresa Rivera-, que le imploraba que parase y que dejara de gritar y pelear. En cuanto pisó 'Sálvame', Canales Rivera pidió disculpas por su comportamiento, y es que estaba muy arrepentido: "Solo me queda pedir perdón una y otra vez", decía. Este lunes le volvía a tocar dar explicaciones en el programa tras salir unas imágenes del torero con otra mujer.

La noche le confunde, y este fin de semana el torero ha pasado unas noches muy agradables en Valencia. En las imágenes se puede ver como Canales baila muy acaramelado con una mujer en un tablao flamenco en Valencia. "Lo tacháis de deslealtad, pero no sé hasta qué punto. Fue una fiesta divertida", se justificaba dejando a sus compañeros algo confusos.

"Yo me lo estoy pasando bien, no puedo estar pendiente de quién coge el teléfono", continuaba. El colaborador de 'Sálvame' ha destacado que la fiesta "era privada" y aprovechaba para aclararle la duda a su compañera Laura Fa de cómo van las cosas en su casa: "Mi relación no está activa desde hace muchos más días. No vivo ya en pareja", explicaba asegurando que está en una situación de "libertad absoluta".