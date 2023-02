Canales Rivera no está precisamente en su mejor momento, y es que lo que pensaba que sería un fin de semana muy divertido por los Carnavales de Cádiz se ha convertido en su pesadilla estos días después de protagonizar una pelea en plena calle. Según los datos que se han conocido, el torero tuvo un enfrentamiento en un bar en el que intentó mediar en una trifulca, pero ya en la calle fue él el que protagonizó la pelea delante de todos, incluida su madre -Teresa Rivera-, que le imploraba que parase y que dejara de gritar y pelear. Él mismo reconoció que tenía "una parte muy chunga" que, cuando sale, no le gusta nada, y esta ha sido una de esas ocasiones en las que no pudo reprimir su ira.



Este jueves 23 de febrero, el propio Canales ha querido dar la cara en 'Sálvame' para contar su versión, sobre todo después de conocerse que la dueña del bar en el que comenzó la pelea también sufrió algunos daños y habría decidido denunciarle, según informó Jorge Javier Vázquez.

Mediaset

"Quiero que quede claro que mis hijos no estaban. Este episodio es vergonzoso por mi parte, por mi actitud. No me identifico en absoluto", empezaba explicando el gaditano en 'la sala de la vergüenza' de 'Sálvame'. "Creo que los motivos son suficiente como para defenderme (...) Yo debí de mantener un postura más paciente. Lo que me dijeron no tiene ninguna excusa con mi comportamiento. No se metieron con mi madre, solo que llega un momento que la paciencia se agota. En general cuando se llega a esa situación porque el respeto se falta unos a otros".

La dueña del bar ha denunciado a Canales: "Yo he pedido disculpas. Lo entiendo pero mi intención no era hacerle daño a nadie". "Solo me queda pedir perdón una y otra vez". Canales Rivera también se ha sometido a las preguntas de sus compañeros, aunque al principio no ha querido dar muchos detalles de ese episodio bochornoso. "Mi madre está enfadada y me pintó la cara por la mañana. Ella nunca me había visto así".

Telecinco

¿Cuál es el motivo de la discusión? Canales Rivera se negaba a dar detalles en profundidad. "Uno escucha de todo. Me acuerdo de lo que pasó pero no te lo voy a contar", le decía a Frigenti. Ya dentro del plató ha seguido con la misma postura de guardarse el motivo del enfrentamiento. "Agradezco que estuviese mi madre. Todo paso por algo. Empezó un forcejeo y yo me metí a separar".