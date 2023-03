Entre su serie 'Cristo Rey' y la docuserie que relata la vida de la ex vedette, Bárbara Rey está en el foco mediático. Este 7 de marzo, para ir calentando motores con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la actriz acudía a 'El Hormiguero' para promocionar sus proyectos y, de paso, dejar algunos asuntos claros. Esta entrevista con Pablo Motos ha sido de lo más intensa, y mira que cuando se sentó con Risto Mejide pensábamos que no se había dejado nada en el tintero. Pues de nuevo Bárbara ha demostrado que es una caja de sorpresas.

A parte de contar con detalles cómo fue su matrimonio con Ángel Cristo y su historia de amor con el rey Juan Carlos, también hemos podido conocer que María García, como se llama realmente, tuvo una infancia complicada. Según Bárbara, nunca fue una hija deseada, algo que cree que le pudo afectar durante toda su vida en la que ha buscado el cariño que le faltó en aquel momento. Pablo le preguntó si era cierto que su madre había intentado abortar de todas las maneras posibles desde que supo que estaba embarazada y Bárbara contaba emocionada: "padecía de los nervios y hay que disculparla en ese sentido, pero cuando ella se ponía mal, que era casi siempre, me pegaba", contaba.

El Hormiguero Instagram

Tras contar muchas anécdotas que le han marcado la vida, la ex vedette no se ha cortado en señalar que está vetada, y es que parece que la invitada de la noche está teniendo problemas con 'Mediaset', pese a que hace solo unas semanas concedió una entrevista a Risto Mejide."Puse una querella a otra cadena y después de cinco años, tras llamarme prostituta, chantajista y de todo... La indemnización fue de 30.000 euros, con eso tuve que pagar la abogada, que se llevaba un porcentaje muy alto. Yo ahora lo único que quiero es que salga la verdad", explicaba molesta.

"Ellos solo presumen de lo que dicen, ahora que no me nombran, porque es curioso que después de haber ido a un programa extraordinario, tanto por Risto como por mí, ya no tengo cabida en esa cadena. Se demuestra que sigue la estela de los vetos, que provienen de donde provienen. ¿De quién eran las amistades peligrosas? Las amistades peligrosas sabemos muchos cuáles eran, algunas están aquí y otras se fueron".