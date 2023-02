Instagram

Después de años de silencio y muchos rumores, Bárbara Rey ha contado todo lo que pasó con el rey Juan Carlos I."Hoy no vengo a insinuar, vengo a contar. Hoy será diferente porque así lo espero y lo deseo", comenzaba la entrevista. Nada más comenzar la charla, el presentador se detenía en este tema. "¿Cómo conociste al rey?""Yo al rey le conocí en el año 77. Es algo de lo que no he hablado nunca... me localizó y me llamó. Yo no estaba y cogió el teléfono una amiga. Cuando llegué me dijo:"Estando yo volvió a llamar y era él", y le regaló mucho el oido: "Que me seguía mucho, le gustaba mucho mi trabajo...", Bárbara no se lo podía creer."Me mandaron un coche y fui. Tenia medio a decir que no", y es que la ex vedette creía que podía influir de forma negativa en su carrera. "¿Te enamoraste de él?", le preguntaba el presentador y aunque ha remoloneado con la pregunta, se nota que ha sido una parte fundamental para su vida: "Él era muy guapo en aquel momento.Barbara Rey y Juan Carlos I estuvieron viéndose tres años, aunque tenía una relación abierta: "No podía ser de otra manera". Finalmente la murciana dejó esa relación porque se enamoró de Ángel Cristo. "Yo cuando hablaba con él por teléfono y notaba unos ruidos... pero a él le daba lo mismo. Creo que él era intocable. Yo todo el cuidado que he tenido ha sido por él", contaba sobre el monarca.