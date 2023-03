Desde que era un adolescente, Josema Yuste quería ser actor. Fue su madre la que le convenció de que, si de verdad esa era su vocación, debía prepararse, como así hizo. Lo que no sabía es que aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Fue precisamente en la Real Escuela Superior de Arte Dramático donde conoció a Millán Salcedo y a Fernando Conde, que formarían el trío 'Martes y Trece'. Fernando pronto abandonó el grupo quedando solos para gloria del humor Millán y Josema, que tantas alegrías nos han proporcionado. Sin embargo, como en todas las parejas de larga duración, llegó un momento en el que decidieron emprender nuevos caminos, y Josema pudo dedicarse a la interpretación, a la comedia, en la que ha triunfado con series como 'Todos los hombres sois iguales' y con obras teatrales como 'Góspel', 'Taxi', y actualmente con 'La Cena de los idiotas', en el teatro Amaya de Madrid y con 'El aguafiestas' en el Reina Victoria, con gran éxito de público. Me cité con Josema en Hotel Eurostars Suites Mirasierra de Madrid para hablar de su vida y sus proyectos y cuenta que, lo mejor para estar en forma, es "trabajar y trabajar, porque no sé hacer otra cosa".

Josema Yuste lleva 45 años en la profesión y explica que fue la televisión quien decidió dejar de llamarle y, por eso, se pasó al teatro. "Ahí empiezo como actor y creo que he acertado, es el medio donde mejor me desenvuelvo. Hago lo que quiero hacer, que coincide en gran parte con lo que el público espera de mí, que es comedia cómica, en la que no tengo que dar ningún mensaje, solo que la gente se ría. Titular: "Josema hace comedia sin mensaje", dice. "Al teatro la gente va a pasarlo bien y a olvidarse del ruido" añade y reconoce que en la comedia es donde se encuentra más cómodo. "Es lo que me sale, desde pequeño yo era el gracioso de la clase, y en bachillerato igual, siempre divertido, fue cuando me di cuenta de que valía para la comedia" y revela que redacta todas sus comedias. Además, cuenta si es más fácil hacer llorar o reír. "Es más fácil hacer llorar que hacer reír, nada es fácil pero un drama al final con una cara seria y si lo dices bien dicho, con sentimiento, a la gente le llega porque estamos más predispuestos a la lagrimita que a sacar la carcajada al público. El actor cómico requiere una energía vital enorme, yo consumo 600 calorías en cada función, luego lo recuperas comiendo" señala.

"Casi todos los actores valen para hacer drama y pocos para hacer comedia" dice Josema Yuste y reconoce que muchas veces se ha preguntado por qué no existen unos Goya del humor. "No sé de quién depende, porque en España el género cómico se ve como un género menor, incluso por la propia profesión. No hay que olvidar que los mejores actores suelen ser cómicos, ellos sí pueden hacer drama, pero los dramáticos difícilmente pueden hacer reír a la gente" afirma. Josema Yuste compatibiliza su trabajo en el teatro con un programa en Telemadrid, un talent que busca cómicos nuevos. "Hacer tele por la mañana y teatro por la tarde noche, reconozco que me agobia un poco" y nos habla de su vida fuera de los escenarios. "Siempre me he definido como una persona bastante normal. No soy juerguista, me gusta la vida sana, no fumo, no bebo, soy más serio que otros cómicos fuera de los escenarios, dentro no me gana nadie, piso fuerte, si tengo alguien enfrente que pisa fuerte, me encanta esa competencia".

Josema Yuste tiene una gran familia. Casado con María José tienen tres hijos en común y uno que ella aportó al matrimonio pero ninguno se dedica a la interpretación. "No, nunca les he llevado a ninguna gala, Jaime sí ha ido a ver 'Una pareja de miedo' en el Reina Victoria, la veía en el camerino entre cajas, pero el resto ninguno. Yo soy vocacional, me comparo con una monja o un sacerdote, a ese nivel de vocación" y cuenta el apoyo que siempre tuvo de su padre. "Mi padre, cuando murió mi madre que yo tenía 9 años, siempre estaba conmigo, me llevaba al cine, teatro, conciertos, museos, porque la música le gustaba mucho, era muy artista. Escribió varios libros de poesía; cuando le dije que quería ser artista, me dijo que si estaba loco. Tuve la suerte de que me vio trabajar y triunfar" y revela lo duro que fue perder a su madre cuando sol0 tenía 9 años. "Me quedé anémico, con 30 kilos. Mi padre me llevó a un sanatorio para niños con anemia, estuve ahí un curso, me recuperé. No hay palabras para definir el dolor" y revela qué le pide a la vida. "Le estoy muy agradecido, no me puedo quejar, nadie me ha regalado casi nada, tengo unos hijos estupendos, salud, la profesión que he elegido, vivo de ella, eso es una joya".

Su foto favorita

"Es la foto más bonita que tengo de mi madre, de esta foto hay un cuadro al óleo. Lo más grande que he tenido yo, ha sido mi madre", dice Josema Yuste de la imagen.