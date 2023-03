Jesús Calleja ha metido la pata hasta el fondo. No lo decimos nosotros, lo dice él mismo en un post que ha compartido en su Instagram en el que revela que se ha partido el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial de su rodilla izquierda, mientras esquiaba. Lejos de venirse abajo o asustarse ante este contratimpo, el presentador de 'Planeta Calleja' es todo un ejemplo de cómo asumir los reveses que te da la vida.

"Metí la pata hasta el fondo… Me he roto el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial… Pero no os preocupéis que yo me recupero muy rápido y ¡esto no va afectar a mis rodajes ni nada! Ya os iré contando cómo me recupero de esta lesión tan común entre esquiadores, jugadores de fútbol, tenis, pádel…", escribe el aventurero junto a un vídeo que comienza mostrando el aparatoso momento en el que tropieza mientras esquiaba. Da la casualidad de que Jesús esquiaba junto a su fisio de confianza, Jordi Reig, que iba unos metros más adelante grabando la bajada.

"La lié... pero lo gestionamos muy bien. Actitud, buen rollo y pasarlo bien. La culpa la tiene él. estábamos esquiando y el que va delante, el que graba es él", dice Calleja en el vídeo señalando al fisio. El presentador sabe que "hay que seguir unos tiempos, un proceso", pero tiene pensado seguir con su plan de rodaje y añade: "Vais a ver los rápido que me recupero".

Sin embargo hay "detalle" a tener en cuenta. El viernes 10 de marzo, Jesús tiene que pasar por quirófano. "Hay que sacar un tendón y el doctor Carles Monllau va a hacer varios agujeros, los va a coser y es una cosa mágica: convierte un tendón en un ligamento. Luego rehabilitación y nos reiremos un poco", explicaba el aventurero.

Los 'percances' parecen haberse convertido en algo habitual en la vida de Jesús Calleja, algo que él afirma que es habitual en personas que trabajan como el practicando deportes de riesgo. En marzo de 2019, Calleja se rompió la clavícula tras un accidente de bici la localidad de Santa Colomba de Samora (León) y tuvo que pasar por el quirófano; en noviembre de 2022 se puso en manos -por quinta vez- del doctor Mir tras sufrir una luxación en el hombro; y ahora la rotura del ligamento.