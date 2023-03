Pepe Flores, ganador de 'GH 12+1' ha protagonizado una emotiva petición de mano a su chica, Marina Pérez. Es una pareja consolidada que lleva diez años de relación y tiene un hijo en común, Pepe Jr., que cumplirá tres añitos en abril, pero siempre ha entrado en los planes del bailaor el jurarle amor eterno a su novia de ahí que la pedida haya sido tan emotiva y sorprendente para ella. DIEZ MINUTOS charla EN EXCLUSIVA con el bailaor y nos cuenta todos los detalles. "Nadie tenía ni idea de que se lo iba a pedir. No quería que por lo que fuera Marina se enterara y se perdiera la sorpresa y ha sido precioso", nos cuenta Pepe, todavía emocionado, a través del teléfono. El lugar no podía ser otro que sobre uno de los escenarios en los que representa tantos espectáculos. ¿El elegido? El del teatro Margarita Xirgú, en Badalona y en el Día de Andalucía. La pareja protagonizará una emotiva boda de nuestros famosos.

"Estaba nervioso, quería que todo saliera bien"

Madre mía, Pepe, ¿no estabas nervioso?

(Risas) Mucho. Y no porque me fuera a decir que no, que sabía que el 'sí' era seguro, sino porque quería que todo saliera bien. Además, justo antes de salir a bailar, se lo comenté a mi representante, y en vez de animarme, me dijo: ¡Ojo, que hoy hay muchas autoridades! y me puse más nervioso todavía, pero lo tenía preparado, lo hice y todo el mundo se emocionó mucho.

Además, le has regalado a Marina un anillo increíble. Te has debido dejar todos tus ahorros…

Después de la pandemia la verdad es que estoy empezando a funcionar y estoy recuperando toda la actividad que tenía antes. Así que, me gustó ése, de esmeraldas y diamantes. Mi familia se merece lo mejor.

¿A ella le gustó?

Le encantó. Estaba súper contenta.

Y querías hacerlo delante de tu hijo, ¿no?

Sí, aunque iba con precaución porque él cuando nos ve besarnos siempre quiere separarnos y pensé: como haga ahora lo mismo, se lía. (Risas). Pero no, se portó muy bien y todo salió redondo.

"La boda será en el verano de 2024 en Badajoz"

¿Y cuándo os casáis?

Todavía no tenemos la fecha cerrada pero queremos que sea para el verano de 2024. Marina quiere que sea en su tierra, Badajoz, y allí será.

¿Y lo de darle un hermanito a Pepe, cómo lo veis?

Uf, no sé. Es mucha responsabilidad. Cuando alguien te dice que un hijo te cambia la vida y tú no lo has tenido piensas: buah, es lo que dice todo el mundo, pero es real. Así que, no sé… Además, yo viajo mucho con mis espectáculos por toda España y por el mundo.

¿Sigues con tu compañía?

Sí, y estamos recuperando la actividad tras la pandemia. Hemos estado en Alemania y Azerbaiyán, y tenemos cerrada gira nacional, Miami y Austria.

El día de la pedida estaba Antonio Canales.

Sí, porque era un espectáculo del Ayuntamiento. Le dio mucha alegría ver la pedida.

¿Y la tele ya la has olvidado?

No, a mí me encantaría volver y hacer algún reality como 'Supervivientes'. A ver si se acuerda de mí alguna productora y me llama…

Fue el ganador de 'Gran Hermano 12+1'

Pepe Flores fue uno de los concursantes más queridos de su edición. De hecho, la ganó y se llevó el maletín con los 300.000 euros. Gracias a eso montó su propia compañía de baile con la que, a día de hoy, recorre el mundo. De la edición, además del dinero, se llevó grandes amigos con los que aún mantiene relación como Marina o Hugo, que seguro irán a su boda. Con Mercedes Milá no tiene contacto.