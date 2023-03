This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lara Álvarez reaparecía este pasado martes 7 de febrero justo cuando iniciaba Carlos Sobera 'Conexión Honduras'. Jorge Javier Vázquez tuvo ya la oportunidad el jueves de conectar con la nueva cara de las islas Cochinos, Laura Madrueño pero Sobera aún no le había dado la bienvenida a la compañera. Aunque la periodista está a la altura,Su forma de presentar, su carismática personalidad y sus looks tenían enganchada a la audiencia de 'Supervivientes' , por lo que aprovechaba para reaparecer en sus redes sociales.Como sus compañeros recuerdan su paso por el programa, eran muchos los guiños que le hacía en directo.y era algo bastante misterioso que no se pronunciase sobre esta edición, pero todo tiene una explicación. La presentadora ha querido explicar en su última publicación de Instagram el motivo de su ausencia en estos últimos días. Mediante un vídeo, la presentadora ha contado que se encuentra de viaje en un destino idílico que no ha revelado.



"Me voy de viaje, lo compartiré pero no será en directo porque lo quiero disfrutar, lo haré en diferido", comentaba Lara Álvarez sobre su nueva aventura. Parece que quiere disfrutar de una experiencia en solitario y, aunque lo compartirá, del tema 'Supervivientes' sí que estará desconectada: "Hace unos días ocurría esto. Aún sigo perdida por paraísos que me están dejando sin aliento. Palabra que a la vuelta lo comparto con vosotros. Ahora desconecto de nuevo para seguir conectada a lo que este país me está regalando", continuaba.