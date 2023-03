Laura Madrueño se ha convertido en la gran protagonista de 'Supervivientes'. Ion Aramendi comenzaba el programa dando la enhorabuena a Laura Madrueño por el debut en el programa que había hecho este jueves y dándole la bienvenida al equipo del programa. "Tenemos una nueva banda sonora de Supervivientes: tu risa. Es contagiosa y me encanta".



Acto seguido el presentador cambiaba de tono y le decía a Laura que "había algo mucho más grave": "Que me preocupa mucho más, es algo imperdonable", decía mientras que la chica del tiempo iba poniendo una cara extrañada debido a los comentarios de Aramendi. "¡No decirte Felicidades que es tu cumpleaños!", así es como le sorprendía desde plató y le sacaba una sonrisa a la nueva presentadora de la palapa. "Muchas gracias, que ilusión, gracias, qué malo eres", le respondía.

También el encargado de los debates tuvo un recuerdo para Lara Álvarez: "El año pasado en el que yo era el nuevo, como tú ahora, ella fue un apoyo total para mí, y este año espero ser tu Lara y serte de apoyo", expresaba. En este sentido, Laura le ha dedicado unas palabras: "No sabes cuanto te lo agradezco. Me acuerdo de ella cada día, todo lo que me ha animado y todo lo que me ayudó en su momento, así que desde aquí un abrazo muy fuerte de todos los Cayos Cochinos", respondía Laura -quien hizo una confesión antes de irse a Honduras-.

Channel 5

Ion terminaba felicitándola el cumpleaños lo que hacía que Laura se emocionara y, entre risas, agradeciera a su compañero haberse acordado, confesando que le hacía mucha ilusión celebrarlo también desde Honduras.