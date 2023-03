This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los cantantes se dirigían a la ciudad portuguesa para dar un concierto, lo que no se imaginaban que la actuación iba a empezar en pleno vuelo. En 2008, Baute y Sánchez consiguieron estar durante varias semanas consecutivas en el número uno de las listas de éxitos con su tema 'Colgando en tus manos'. Una canción de la que la gente guarda un buen recuerdo. Tanto es así que hasta los nervios calma.Íbamos en un avión y empezó una turbulencia fuerte, al parar el movimiento, la azata (De buena manera) nos dice: ¿Porque no cantan una canción y así la gente se lo pasa mejor? !!! @Marta Sánchez"apuntaba el cantante venezolano en un vídeo en Instagram.. El vídeo cuenta ya con más de 8.000 reproducciones en TikTok y cientos de respuestas por parte de los fans de los cantantes. "¿Por qué cuando me voy en avión no me pasan estas cosas?", se preguntaban varios, "El verdadero quién pudiera viajar así", comentaba otra, "Así ni cuenta me doy de la turbulencia", aseguraba una tercera.



'Colgando en tus manos' es el mayor éxito de la carrera musical del venezolano y por eso cada vez que el cantante interpreta la canción, se convierte en algo muy especial. Para Marta Sánchez también es una canción que le ha marcado. La artista es famosa en nuestro país desde hace décadas, lleva unos años en los que no ha lanzado ningún disco, pero, para la gran mayoría de españoles, siempre será la chica de Olé, Olé o la famosa intérprete de 'Desesperada'. Un tema que este año cumple, precisamente, 30 años.