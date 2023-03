Anabel Pantoja hace una clara declaración de intenciones tras su ruptura con Yulen Pereira. El pasado 9 de marzo, la sobrina de Isabel Pantoja reaparecía en los premios Ídolo tras el final de su historia de amor con el esgrimista y lo hacía para arropar a sus amigas Susana Molina, que era una de las nominadas, y Belén Esteban que presentaba uno de los galardones de la noche. La influencer, muy guapa con un vestido rosa de Però, habló maravillas de la de Paracuellos que ha sido una de las personas más apoyo público le ha mostrado tras el fin de su relacion. "Mi Belén que se estrena y que estoy desenado verla que estábamos las dos qué te vas a poner. Belén es lo máximo, debería tener una gala para ella sola" comentó y ambas disfrutaron juntas de la noche divirtiéndose y bailando con otros amigos y compañeros asistentes a la gala.

Anabel Pantoja comentó cómo se encuentra tras su ruptura con Yulen Pereira. "Estoy bien, estoy animada y tranquila" dijo aunque no quiso aclarar si había vuelto a hablar con él. Además, llamó la atención que, en el post que compartió en su perfil de Instagram sobre los premios Ídolo, lo amenizó con una canción sobre una ruptura: 'Cupido' de Tini. "Que nos queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y la cagó. Qué nos pasó que estábamos muy bien y todo se jodió, que se enamoró y se desenamoró. Cupido tiró la flecha y la cagó, qué le pasó" dice el tema.

@anabelpantoja00

Anabel ¿abierta al amor o a una reconciliación con Yulen?

Anabel Pantoja también charló con su ex programa 'Sálvame' que había llevado una caravana del amor para ella aunque, según le dijo a Germán, el reportero, tiene claro qué es lo que necesita tras el final de su relación. "Cuando me has dicho lo de la caravana de 'Lo que necesitas es amor' yo no necesito amor necesito encontrarme yo", afirmó dejando claro que, de momento, no está en sus planes volver a enamorarse. Sin embargo, hay quienes apuntan a que su adiós a Yulen Pereira no es algo definitivo ya que ambos todavía se siguen en redes sociales e interactúan y que Anabel no suele acabar mal con sus ex parejas lo que podría dejar una puerta abierta a la reconciliación. Su ex marido, Omar Sánchez, ha sido el último en pronunciarse sobre la ruptura de la pareja.

@anabelpantoja00

Anabel Pantoja, que se cambió de vestido para la fiesta de los premios Ídolo, mostró cómo había sido la llegada a su casa y dejo claro lo bien que se lo había pasado. "Son las 3.14 horas según mi ascensor. Estoy afónica no lo siguiente de gritar, de bailar, de hablar con todo el mundo. Me lo he pasado pipa, han sido unos pedazos de premios y ahora si zanjado, finito se acabó, the end, the end", bromeó.