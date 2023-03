La ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira ha sido el bombazo de los últimos días, y es que nada más llegar ella de la gira de su tía, Isabel Pantoja, por América, se encontró con un escenario muy diferente al que había dejado: Yulen rompía su relación -pocas horas después del aterrizaje- con la sobrina de la tonadillera, y ya se habla incluso de un supuesto lío con Melania Puntas, algo que ella ha negado. Las razones que se han conocido de esta separación es que él ya no sentiría lo mismo por Anabel, algo que a ella le debe de sonar: fue la misma que dio ella cuando quiso romper con Omar Sánchez, su ex marido, que ahora también ha salido a la palestra.



El ex concursante de 'Supervivientes 2021' ha sido contactado por periodistas de 'El programa de Ana Rosa', y tan educado como siempre, no ha tenido problema en contestar, aunque ha preferido ser comedido, confirmando que se ha enterado de la noticia, pero que no quería entrar demasiado: "No me incumbe". "Si eso es lo que le pasó a él, pues nada. No voy a comentar, ni voy a entrar en nada porque no me corresponde".

Omar Sánchez y Anabel Pantoja juntos en una foto de archivo antes de su ruptura Gtres

Omar también ha confirmado que no ha hablado con Anabel en ningún momento, y que tampoco quiere "hablar más de ella". Desde la firma de su divorcio hace unas semanas, ambos hacen vidas completamente separadas, ya no tienen ningún tipo de trato y los dos rehicieron sus vidas: él ahora sale con Marina Ruiz, a la que conoció en el reality 'Pesadilla en el Paraíso'.