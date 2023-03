Cayetano Rivera vuelve a sonreír al lado de una mujer, y no es otra que la presentadora portuguesa María Cerqueira. Los dos han sido fotografiados en actitud de lo más cariñosa, y aunque ninguno de los dos ha confirmado (ni desmentido) su relación, lo cierto es que ambos se conocen desde hace mucho tiempo. De hecho, se conocen desde que Cayetano estaba casado con Eva González, y es que su primer encuentro se produjo en mayo de 2019, en la plaza de toros 'Campo Pequeno' de Lisboa. Una 'cita' que, sin embargo, fue completamente profesional, porque María le entrevistó para un programa de la televisión portuguesa que ahora muchos medios han recuperado.



Ha sido la revista 'Semana' la que ha conseguido las fotografías y la que ha devuelto a la actualidad ese vídeo, pero si indagamos un poco, en el Instagram de María Cerqueira podemos encontrar una foto de los dos de cuando se encontraron y charlaron animadamente sobre la familia, proyectos y tauromaquia, y Cayetano no se dejó nada en el tintero a la hora de responder las preguntas, muchas de ellas de carácter personal, como las que le hizo la periodista sobre su hijo y si quería que se dedicara al mundo del toro como él.

María Cerqueira Instagram

"Espero que no, sinceramente. No contemplo el sí. Es una profesión por supuesto de alto riesgo y requiere de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Requiere mucha dedicación. Aunque no estés toreando, tienes que estar metido sobre todo en el entrenamiento. Hay una parte física, pero sobre todo mental. Y luego es muy difícil María, es muy difícil. Ni para mi hijo, ni para ningún ser que quiero, desearía que fuera torero", dijo tajante Cayetano, aunque añadió que sí le gustaría "transmitirle lo que es mi mundo para que conozca su origen y sus raíces".

Tras cuatro años conociéndose, Cayetano y María habrían empezado una relación cuando sus situaciones personales se han 'allanado': ella se separó en 2022 del que hasta entonces era su pareja, el presidente del equipo de fútbol Vitória de Guimarães y padre de su hijo pequeño, Antonio Miguel Cardoso, mientras que Cayetano y Eva ya hacían vidas por separado desde finales de 2022, tras años intentando salvar su matrimonio (incluida una separación temporal en 2013), si bien se han dejado ver juntos desde entonces en reuniones familiares importantes, como el cumpleaños de su hijo en común, Cayetano Jr.