Fran Rivera habla de la separación de Cayetano y Eva González

Gtres

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

Este jueves 19 de enero se ha inaugurado en San Sebastián de los Reyes un museo dedicado a la trayectoria de José Ortega Cano . Uno de ellos era Fran Rivera: "es una figura muy respetada por nosotros, muy querido... una historia del toreo", comenzaba diciendo el torero a la prensa que se encontraba en el evento.Los reporteros le preguntaban si se veía ély parece que lo tiene muy claro: "No". Actualmente la relación entre los hermanos es algo distante. Mientras que Cayetano vive uno de los momentos más duros de su vida en medio del proceso de divorcio con Eva González , su hermano Fran está más tirante con él que nunca y se ha podido reflejar en estas pasadas navidades que no los hemos visto juntos. Hace relativamente poco, el torero y la modelo se han dejado ver juntos aunque no revueltos y Fran piensa que lo más importante es su sobrino Cayetano:A pesar de que se están separando, Fran Rivera y su todavía cuñada Eva González mantienen una muy buena relación: "el otro día por mi cumpleaños me llamó y como siempre muy cariñosa.Se han separado con todo el respeto pensando en lo mejor para los dos y sobre todo para mi sobrino Cayetano que es lo importante", comentaba.