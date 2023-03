Desde que Carla Barber confirmara su ruptura con Joseph, el padre de sus hijos, la ex 'Superviviente' ha sido un libro abierto para sus fans confesando el momento en el que se encuentra de la ruptura en cada momento. Embarazada de su segundo hijo con el empresario francés, Romeo, y mamá de Bastian, la influencer afronta una dura etapa en estos momentos en los que tendrá que enfrentar la recta final de su embarazo sola. Por eso no es de extrañar que haya cortado por lo sano y su primera decisión haya sido cortarse el pelo para darse un cambio de look que la infunda positivismo para esta nueva etapa. Y es que la doctora ha asegurado que, lejos de hundirse, se siente arropada por todos sus fans a quienes ha agradecido el apoyo comunicándose con ellos a través de las historias de Instagram: “Gracias por los miles de mensajes que me habéis mandado. Estoy bien, estamos bien. Como dije, nuestros hijos serán siempre nuestra prioridad”, les dedicó hace unos días.

Instagram

Así, la influencer ha demostrado que no se quiere venir abajo aunque las circunstancias le hagan tener días buenos y días malos, y es que ahora ha compartido un mensaje en el que ha confesado que se siente del todo empoderada.

Instagram

“Una mujer empoderada es aquella que está en paz con sus emociones. Sabe que a pesar del dolor que ha vivido, mejores cosas vendrán para su vida. Es aquella que, a pesar de la adversidad, da lo mejor de sí todos los días para sacarse a sí misma y a su familia adelante. Una mujer empoderada es aquella a la que, aunque le rompieron el corazón, descubrió mediante su amor propio, cómo volver a unir las piezas y no quedarse estancada en el pasado”, reza el texto que Carla ha compartido en sus redes.

La modelo, coronada Miss España en el año 2015, ha confesado que la ruptura se produjo hace unos meses en los que Carla ha llevado el duelo de la relación en silencio y, tras ello, ha dado el paso de romper el silencio lo que ha hecho que se sienta liberada. Ahora le toca lo más complicado: criar a dos hijos y mantener su carrera profesional.