¿Posible ruptura de Carla Barber y su pareja? Parece que la famosa doctora ha podido romper con su novio y padre de sus hijos. Los rumores cada vez tienen más peso y las pistas surgen por la que publica en las redes sociales. Carla está embarazada y su primer hijo es muy pequeño. En más de una ocasión ha asegurado que se está ocupando sola del cuidado de su bebé. Además nos hemos podido fijar que ya no lleva el anillo de compromiso que le regaló su chico. "Un día sabrás que no has perdido nada. Que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida. Que nada se retiene y todo fluye a su modo. Y que así como algunas cosas se van, otras tantas llegan", era el enigmático mensaje que compartía en sus redes. También otra de las pistas es que la que fuera concursante de 'Supervivientes 2016' habría dejado de publicar en sus redes fotos y vídeos junto al empresario de origen francés con el que salía desde 2021.

Por el momento, la modelo no ha desmentido ni confirmado de manera oficial la noticia, pero si que se limita a subir diferentes publicaciones que hablan de la pérdida, toda una declaración de intenciones. La última vez que vimos a la pareja junta fue en el bautizo de su hijo Bastian el pasado mes de noviembre. Una fiesta inolvidable en la que estuvieron rodeados de sus familiares y amigos más cercanos y en la que, además, aprovecharon para desvelar que estaban esperando otro niño: Romeo.

Según ha contado el tiktoker y periodista Abel Planelles, sería Carla quien habría tomado la decisión de acabar con la relación a menos de dos meses de dar a luz a Romeo: "En diciembre, tuvieron una gran crisis y se fueron a Maldivas para intentar solucionarla, pero en enero la relación se rompe definitivamente. Es Carla la que, cansada por actitudes de su pareja, decide cortar la relación", contaba.