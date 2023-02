La felicidad de Carla Barber se vio duplicada hace unos meses cuando, teniendo ya a su hijo Bastian, anunció un segundo embarazo e incluso boda con su chico, Joseph. Sin embargo, para lo que una madre no está preparada es para los sustos que la vida le tiene reservados con sus hijos, y es que en las últimas horas la doctora estética más famosa se ha llevado uno de los gordos en el que el pequeño casi se asfixia mientras duerme. Y no exageramos: así es como lo ha contado ella a través de sus redes sociales.



Casi a punto de entra en pánico, Carla apenas ha atinado a contar lo que le había pasado: "Esta noche me he llevado el mayor susto que he tenido hasta ahora con Bastian... Lleva con mucho, mucho moco más de una semana. Le cuesta dormir porque se asfixia y las noches no están siendo fáciles, pero lo de esta noche...", empezaba relatando. Un susto que llegaba a su punto álgido en el momento en el que, hacia las 6 de la mañana, mientras todos aún dormían, ella se despertaba súbitamente al escuchar que su bebé se atragantaba: "No paraba de vomitar en su cuna estando boca arriba. Menos mal que me he despertado, porque de verdad, con lo agotaba que estoy, no sé cómo le he oído tan rápido. Instinto de mamá ninja". Quizá te interese saber cómo quitarle los mocos y flemas a tu bebé o cómo solucionar los problemas para dormir del bebé.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Al parecer, ni siquiera es la primera vez que algo similar le ocurre, por lo que Carla, preocupada por la salud de su bebé, se ha propuesto llevarle a un fisio pediátrico para ver si les puede ayudar, y es que no está dispuesta a volver a acabar con el corazón en un puño preguntándose qué habría pasado si hubiera dormido más profundamente y no se hubiese enterado: "Nada más pensar que en alguna ocasión se me ha pasado por la cabeza irme a dormir a otra habitación para poder descansar bien porque al mínimo ruido me despierto.... No sé porqué mi mente acaba de imaginar qué hubiera pasado si lo hubiera hecho y no lo hubiera escuchado", se ha lamentado.

Ahora, con todo en calma y queriendo pasar página, Carla incluso ha tenido oportunidad de sacar el sentido del humor con la situación diciendo que hasta se plantea que, con episodios como este, su hijo no duerma solo "hasta los 18 años". Un terrible susto que esperamos que no se repita.