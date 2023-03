Instagram

Si en una tarde alguien no termina llorando, no se trata de 'Sálvame' . Las protagonistas este lunes 13 de marzo han sido Lydia Lozano y Mayte Ametlla, que tras una discusión,La presencia de la que fue directora del programa es cada vez más frecuente. Mayte Ametlla ahora ha pasado a ser colaboradora y debutaba como ello en el Deluxe este pasado viernes para entrevistar a José Luis 'Pinocho' y Lucía Dominguín. Hasta aquí todo parece normal pero se ha dado a entender en directo que"Lydia estaba un poquito más rarita, un poco más distante. Pero quizás es que no tenías un buen día", le reprochaba Mayte a Lydia. Ambas tuvieron un pequeño encontronazo en los pasillos y los colaboradores opinaban que Lozano suele tener este tipo de actitudes frente a alguien "nuevo".



"Tú te has peleado por las posiciones en las sillas, por no estar en las entrevistas…", le acusaba Kiko Matamoros a Lydia y aclaraba que la colaboradora, cuando no está convocada en el ‘Deluxe’, llama a dirección para comentar que controla el tema en cuestión o conoce al personaje para así conseguir una silla y, por tanto, sacar a uno de sus compañeros. "¡Cómo os inventáis las cosas!", se quejaba la canaria pero Matamoros no era el único que tenía esa opinión. Según contaba Belén Esteban, Chelo García Cortés ha llorado en varias ocasiones porque Lydia habría ocupado su puesto. Lozano no aguantaba la presión y se rompían entre lágrimas.

"No me he quejado en la vida, es más, decía que los buenos futbolistas también están en el banquillo (...) Me habéis dejado de trepa, de tal… me estás dejando de que yo he quitado sillas y que tengo poder ¡En la vida ha llamado mi representante!", se defendía la colaboradora. Pero la cosa no quedaba aquí, ya que no era la única que estallaba. Mayte Ametlla pedía salir del plató con un sofocón terrible: "Yo no me presto a esto. Yo vengo aquí a trabajar y no voy a soportar esto".