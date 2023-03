Toñi Moreno habla abiertamente de su homosexualidad. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco recogemos las palabras que la presentadora intercambió con Laura Pausini durante su entrevista en 'Plan de tarde'. Antes de la emisión de la misma, la periodista quiso agradecer a la cantante que hace cinco años 'la sacara del armario'. Así Toñi recordaba cuando, el 8 de abril de 2018, Laura Pausini acudió a 'Viva la vida' y, en mitad de la entrevista le preguntó a la presentadora "¿A ti te gustan las mujeres, no?". Tras su sorpresa, la andaluza solo alcanzó decir: "Ya estoy viendo los titulares de mañana. Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno, pero no me importa" confesó y, cinco años después de aquello, Toñi Moreno y Laura Pausini se reencontraron en un plató de televisión para celebrar los 30 años en la música de la italiana.

Toñi Moreno y Laura Pausini recordaron divertidas, su entrevista de hace cinco años y la presentadora recordó lo que significó que la italiana la sacara así del arnario. "Sí que se sabía, era un secreto a voces. Yo no lo había contado y de repente lo sacaste tú, me sacaste del armario a empujones y te tengo que dar las gracias. Primero, porque desde ese momento yo me he sentido mucho más libre a la hora de hacer entrevistas. No voy a poder cantar bien en la vida, sigo siendo lesbiana pero ahora tengo una niña, como tú", refiriéndose a su pequeña Lola.

