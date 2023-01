Toñi Moreno es una presentadora todoterreno, que se desenvuelve con soltura en los platós de televisión, donde prácticamente ha pasado la mayor parte de su vida, interpretándose a sí misma, y logrando eso tan difícil que es que te quiera la cámara, con la que mantiene un romance que le dura desde que a los 12 años consiguió su primer trabajo en Telesanlúcar. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y lo que comenzó siendo una aventura de adolescente, se convirtió en la gran pasión de su vida. La misma que pone en todo lo que hace. Actualmente, presenta en TVE 'Plan de tarde', que se emite los domingos de 19,00 a 20,30 horas y en el que pudimos ver un estracto de la primera entrevista a Inmaculada Casal, la mujer de María del Monte.

Toñi Moreno escribió en su Twitter que le encantaría entrevistar a Shakira tras su polémica Sesión 53 con Bizarrap. "Pedí la entrevista a Shakira el día que sacó la canción, va a ser la canción de la década, la canción del año, a pesar de que hay cosas que yo no hubiera dicho" y, pregunta por si la venganza se sirve en plato frío, contesta. "Es la parte que menos me gusta, como canción me parece un temazo, además de que con lo que va a sacar va a pagar lo que debe a Hacienda. Shakira es artista y como tal expresa sus sentimientos a través de las canciones, a mí una ruptura me ha costado el psicólogo, así que olé por ella".

Toñi Moreno está nerviosa y emocionada con el programa 'Plan de tarde' y reconoce que este año, que cumple 50, está dispuesta a que sea un año especial. "Me he propuesto que este año sea un año de cambios, a todos los niveles, ya que estoy en el mejor momento emocional; no hace falta tener pareja para estar bien y yo lo estoy, aceptándome como soy. Me ha costado llegar hasta aquí, pero he decidido hacer un cambio y lo he hecho", asegura. La presentadora desvela que, antes de aceptar la propuesta de TVE, habló con sus jefes de Mediaset "porque esa es mi casa, donde he dejado las puertas abiertas. Les dije que tenía esta oportunidad y me dijeron que la tomara, ya que en este momento no tenían planes para mí", reconoció y desveló qué le queda profesionalmente por hacer. "En lo profesional ya he cotizado para cobrar la jubilación. Me queda mucho porque este va a ser un año muy interesante a nivel profesional, ya que voy a hacer cosas muy diferentes, pero sobre todo no tengo idea de retirarme porque me gusta la tele. He montado una agencia de comunicación y tengo proyectos muy buenos. Vivimos en un mundo apasionante gracias a la tecnología", afirma y confiesa que, de los programas que ha presentado, es de 'Gente maravillosa' del que se siente más orgullosa.

Toñi Moreno nos cuenta cómo es su vida fuera de los platós. "Soy madre soltera y lo que más hago es trabajar y estar con mi niña. Vivo en Sevilla, aunque vengo bastante a Madrid porque tengo una empresita montada con dos amigas" y recuerda que su decisión de afrontar la maternidad en solitario fue muy meditada. "Aunque nunca es lo que piensas, siempre digo que la maternidad es el acto mas inconsciente y hermoso del mundo. Es un regalo que te haces a ti misma para aprender lo que es amar. La amistad es bonita si te corresponden, el amor de un padre y una madre a un hijo es totalmente desinteresado, porque no esperas nada a cambio, solo que esa personita sea feliz, ésa es tu recompensa" y revela que su prioridad es "ahora mismo con mi hija es que se sienta segura"y explica el motivo "porque yo he tenido algunas carencias. Como mis padres estaban en el campo trabajando, he tenido siempre la sensación de no estar protegida. Me quedé sola muy pequeña a cargo de mis hermanas en un piso, es por lo que estoy obsesionada con que mi hija sienta que su madre le da seguridad, que en su casa se sienta segura. Todo eso se hace por amor, mi madre nunca ha sido cariñosa, era otra época, siempre le digo que ahora le quitarían la custodia. En cambio, como abuela es entrañable y muy cariñosa", señala.

Toñi Moreno cuenta cómo está criando a su hija Lola. "Yo con mi hija leo mucho sobre la afectividad, duermo con ella, le doy muchos besos, abrazos, la educo como puedo, creo que cuando educas con amor, los errores que cometas te serán perdonados, tiene tres años y veo que es independiente, ya me ha pedido su habitación, así que se la montaré este año", explica y revela que no echa de menos tener pareja. "Echar de menos no, ya que tengo mi vida súper llena. ¿Si me gustaría tener pareja? Claro que me gustaría, pero soy muy rara para eso, tardo en enamorarme, y cuando me enamoro pongo la casa boca abajo. Buscarla no, yo soy antigua", reconoce. La andaluza cuenta en qué se parece a ella su pequeña. "Mi niña es por ovodonación, no lo he ocultado porque estoy muy agradecida a los donantes. Yo no congelé los óvulos, hubiese adoptado, pero me pillaba ya mayor cuando tomé la decisión, era tarde para todo, y escogí esta. Le estoy muy agradecida al doctor Pascual. La niña no se parece a mí, yo era una niña enclenque, nada coqueta, y Lola lo quiere todo, es lista como el hambre, divertida, en eso sí se parece a mí, afortunadamente".

La presentadora reconoce que salió tocada de su entrevista con Elena Huelva, que falleció el pasado 3 de enero víctima de un cáncer, y que le gustaría entrevistar a Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat. Además, nos desvela sus deseos para 2023. "Cuidar a la gente que quiero, dedicarle tiempo de calidad a Lola, pelear por la empresa que he montado, hacer un cambio real de vida: hacer deporte, tener salud y ser un ejemplo para Lola", asegura.

"Es la foto más importante de mi vida. Tuve a Lola por cesárea, y este es el momento que me la ponen encima. Mira qué guapa es", cuenta sobre la imagen.