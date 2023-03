Toñi Moreno está viviendo su mayor momento personal y profesional. Feliz con su faceta como madre de Lola, la periodista está entusiasmada con los nuevos retos a los que le está llevando su vida profesional y es que es ahora la presentadora del nuevo programa de La1, 'Plan de tarde', por donde han pasado grandes profesionales con los que Moreno tiene una gran relación como han sido Rosa López, a quien consiguió abrir en canal; o Lolita Flores quien realizó interesantes confesiones en su programa.

Y es que Toñi se caracteriza por conseguir arrancar confesiones a sus entrevistados que no se esperaban que iban a hacer, algo que incluso le llegó a pasar a ella con una invitada muy especial que volverá a entrevistar este domingo 12 de marzo: Laura Pausini. Y es que la cantante fue la responsable de que la andaluza realizara una de las confesiones más personales que la escuchamos hasta la fecha: su salida del armario hace ya cinco años.

Beatriz Velasco

La cantante italiana cumple 30 años de carrera profesional y con motivo de su nueva gira acudirá al programa donde sin duda se tocará el tema, y es que, aunque Toñi no ha hablado mucho de qué supuso para ella salir del armario y hacerlo en estas condiciones, la periodista ha roto su silencio por primera vez a través de Instagram recordando el momento.

"Casi cinco años de aquella entrevista donde supuestamente "me sacó del armario". Esa noche consiguió mi teléfono y me pidió disculpas porque dio por sabido un secreto a voces. Yo en aquel momento no fui consciente del alcance que iba a tener esa anécdota en mi vida. En la entrevista que veréis mañana en RTVE , básicamente le doy las gracias a Laura Pausini porque, su ingenuidad y su naturalidad me ayudó a liberarme de un miedo absurdo. Me quitó de golpe treinta kilos de encima. Nunca me escondí , pero temía no ser aceptada, lo de siempre. A veces eres tú, tú propio armario", ha escrito la periodista.

Un mensaje de agradecimiento que ha emocionado a la propia Laura Pausini quien no ha dudado en agradecerle el gesto con un comentario muy elocuente: "Tu eres 🔥🔥🔥 y amor! Te adoro". Tras esta salida del armario, Toñi Moreno ha sido premiada por la visibilidad que le ha dado al colectivo LGTBI y es que, como ella misma asegura, nunca se ha escondido, lo que ha supuesto un importante paso para que muchas dejaran también de hacerlo.