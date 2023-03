Cristina Pedroche está acostumbrada a las acusaciones de plagio un año tras otro con sus looks de las Campanadas, pero por una vez parece que ha sido ella la 'inspiración' y no la 'plagiadora', y es que estos días hemos visto un look que ha llamado mucho la atención nada menos que en los premios Oscar. Al verlo en la alfombra de la fiesta de Vanity Fair ya nos saltó una alarma porque nos sonaba un montón, y ahora ya hemos encontrado el 'original': ¿copió la actriz Hunter Schafer a Cristina Pedroche?



La intérprete de la serie de HBO 'Euphoria' se plantó en la ya icónica fiesta anual de la mencionada revista, y lo hizo con un look que giraba cabezas por la escasez de tela: un escultórico 'cuerpo' de color blanco con forma de pluma que tapaba sólo el pecho y una falda de satén de seda blanca de tiro bajo. Fue uno de los looks más comentados de la noche, realizado por el diseñador Ludovic de Saint Sernin para la firma Ann Demeulemeester, y que no cabe duda que tuvo una gran inspiración de nuestra Pedroche.

El de Cristina, sin embargo, fue 'made' in Spain: el criticado diseño (para no variar) estaba firmado por varios artistas: de Garaizabal Studio era la falda espiral de tul de seda, al que acompañaba una pieza del escultor Jacinto de Manuel con forma de paloma que simbolizaba la paz. Cristina quiso lanzar este mensaje en medio de un año marcado por la guerra de Ucrania, y puso el broche de oro al look con una capa hecha con una tienda de campaña firmada por refugiados de ACNUR.

De momento, ni unos ni otros han dicho nada al respecto, pero ya es mucha casualidad el enorme parecido de ambos diseños, aunque lo que sí ha llamado la atención ha sido la reacción: mientras Cristina fue muy criticada, las redes sociales han sido mucho más benevolentes con Hunter Schafer y han aplaudido tan arriesgado look.