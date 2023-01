Desde que en 2014 Cristina Pedroche se atreviera por primera vez a dar las Campanadas con un vestido de transparencias que dejaba al aire su ropa interior, la expectación por saber qué se pondrá (o no se pondrá) la presentadora cada año no ha parado de crecer, y mientras unos aplauden que se ponga lo que le dé la gana, siempre hay quienes no pueden evitar criticarla porque el 'look' elegido no es de su gusto personal. Sin embargo, algunos años la polémica ha ido más allá por nada menos que acusaciones de plagio, y en las Campanadas de 2022 la historia se ha vuelto a repetir: ¿han copiado el look de Cristina Pedroche a otro diseñador?

Dejando aparte si es más bonito o más feo, lo cierto es que este año, que prometía tener una Nochevieja feliz por la noticia del embarazo de Cristina, la polémica ha ido más allá: algunos, como Kiko Matamoros, han creído que ha banalizado 'el dolor ajeno' a pesar de que el vestido iba con un mensaje solidario; otros han criticado que el modelo haya costado 90.000 euros... y otros, como decimos, han visto demasiadas referencias copiadas a un look que ya lució otra famosa hace ya tres años. Se trata de India Martínez, que defendió con esmero un 'outfit' muy similar en el videoclip de su canción 'Conmigo', que se estrenó en octubre de 2019, y que consta de un bustier escultural en blanco para el pecho, una falda larga de gasa y, como colofón, las manos pintadas de blanco. ¿Casualidad?

Ésta no es la primera vez que el modelito escogido por Pedroche y su equipo de estilistas ha recibido críticas de plagio: en la Nochevieja de 2015, se habló de que había copiado un look de Beyoncé; en la de 2017, Cristina escogió un look firmado por Hervé Moreau para Pronovias que constaba de un mono con bordados en blanco muy parecido al que ya había creado un diseñador canario que pasó por 'Maestros de la Costura'; y en las Campanadas del año siguiente, las de 2018, un 'look' de estilo bikini con cola y flores en 3D (que firmó Tot-Hom) se parecía demasiado a uno que Yves Saint Laurent mostró en un desfile en 1999.

Sin duda, la polémica está servida, y ya tenemos la vista puesta en a ver qué se le ocurre para dar la bienvenida al 2024...