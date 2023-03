Laura Escanes denuncia las graves amenazas que ha recibido de un hater. La ex de Risto Mejide, que hace unos días confesó el motivo de su separación, es una de las creadoras de contenido nacionales con más seguidores. La joven supera el 1,9 millones de seguidores pero, su perfil de Instagram, no solo le da alegrías sino que también tiene que soportar los mensajes ofensivos de algunos haters. El pasado 16 de marzo, tras leer los mensajes que había recibido de parte de uno de ellos, decidió tomar cartas en el asunto y denunciarlo ante la policía dada la gravedad de las amenazas recibidas. Laura Escanes compartió, en sus Stories, los duros mensajes que esta persona le había estado enviando en los que, además de dedicarle insultos de todo tipo como "puta", la amenazaba de muerte. "No vas a tener la oportunidad de ver la luz del sol del día porque te estrangulo" decían y también amenazaba con agredirla sexualmente. "Si no quieres f... conmigo pues te violo" se podían leer en los pantallazos.

@lauraescanes Instagram

Ante la gravedad de los insultos y las amenazas recibidas, Laura Escanes decidió compartirlos en su Instagram y explicó cómo se sentía. "Mensajes así en algún momento tienen que parar. Asco, Miedo que sigan pasando estas cosas. Qué asco y qué impotencia", escribió y decidió tomar cartas en el asunto denunciando ante la policía las amenazas recibidas. Con una foto desde una comisaria, la influencer dejaba claro que había puesto el tema en manos de la justicia. "Me hubiera gustado que este no fuese mi plan... pero ya está puesta la denuncia porque tranquila no me quedaba. Gracias por los mensajes", puso junto a la imagen agradeciendo también el apoyo que había recibido tras compartir lo que le había ocurrido.

No es la primera vez que Laura Escanes denuncia públicamente este tipo de acosos en redes. En 2018 también compartió los mensajes de tipo sexual que recibía y, en enero de 2022, reivindicaba su derecho de posar en ropa interior. Además, otras famosas como Gloria Camila o Nuria Marín también han denunciado el acoso sufrido por sus haters.