Desde el pasado mes de octubre que Ana María Aldón y José Ortega Cano anunciaron el fin de su relación después de varios meses de crisis, la diseñadora siempre se había mostrado muy cerrada a la hora de hablar de un nuevo amor. Tras su separación del torero, la colaboradora de televisión se ha centrado en su nueva vida soltera y su trabajo, pero parece que tras haber firmado el divorcio, Ana María se siente más libre a la hora de encontrar el amor. Este domingo 'Socialité' soltaba la 'bomba' Ana María Aldón podría tener una nueva ilusión.

La ex de José Ortega Cano se mostró muy cómplice en la fiesta de cumpleaños de Luis Rollán con un con un hombre llamado Pedro Pizarro. Tal y como han revelado varios de sus compañeros en 'Fiesta' -testigos presenciales del coqueteo entre la gaditana y su pretendiente, estuvieron hablando durante buena parte de la noche.

Tal y como ha contado Alejandra Rubio, testigo presencial de este 'roneo' "él se acercó a hablar con ella muy simpático y durante la noche se fueron conociendo. Hay muchos compañeros que les grabaron y ella ya sabéis cómo es, se reía, aunque yo le vi por la labor mucho más a él que a ella".

Fue en ese momento, cuando el programa 'Fiesta' se personó en la casa de la diseñadora y Emma García tuvo la oportunidad de hablar en directo con la diseñadora. "Yo me vine a mi casa sola", dice cuando le dicen que se quedó 'de las últimas' en la fiesta.

Le da la razón a Alejandra cuando dice que él estaba más receptivo que ella: "Yo le vi solo ayer, es muy mono y apuesto… muy apañado, pero no hemos tenido nada".

"Él le pidió el teléfono dieciocho millones de veces, pero ella no se lo quiso dar: "Se están diciendo muchas cosas, pero en dos horas no da tiempo a tantas cosas. No le di el teléfono porque no me fío de nadie". Dice que no pasó nada, pero añade que, de haber pasado, "no lo contaría".

Pero… independientemente de que pasara algo entre este empresario y Ana María, ¿le "hace tilín" el fisioterapeuta a la colaboradora? Ella se va por las ramas y, cuando Emma García le pregunta que, si "hablaron de contracturas", Ana María se ríe. "Aquí hay contractura, no os digo más", opina la presentadora.