Ana Rosa Quintana ha vivido un momento 'tierra trágame' por culpa de su look. La presentadora de 'El programa de AR' cuenta con la ayuda de una estilista, Mamen Marqueño, junto a la que elige unos looks perfectos en los que no deja nada al azar, como los zapatos o la montura de sus gafas. Pero, claro, tampoco pueden estar pendientes de los estilismos que eligen sus colaboradores y por eso, este 22 de marzo, le ha pasado lo que le puede pasar a cualquiera que elija un vestido low-cost para asistir a una boda. Es decir, que otra de las invitadas también lleve el mismo look. En ese caso, se puede optar por pedirle la chaqueta a tu pareja o el chal a tu amiga y no moverte de tu sitio en todo el tiempo que dure el evento o tomártelo con humor, como han hecho la presentadora y la periodista Esther Palomera, colaboradora de la tertulia política.

Ambas han llegado al programa con el mismo look: americana blanca y camiseta negra. Un estilismo básico, a la vez que elegante. Al ver a la periodista, Ana Rosa ha exclamado entre risas: "Hoy vamos las dos al mismo colegio". Palomera ha añadido: "Somos 'Las Grecas'". A lo que la presentadora ha puntualizado, entre risas: "Una rubia y una morena ib a decir pero yo ya no... No soy tampoco morena... Es que 'Las Grecas' eran una rubia y una morena y yo todavía tengo alma de morena".

Ana Rosa abandona el programa antes de tiempo

El humor ha sido la consigna de la presentadora durante todo el programa. Tras coincidir vestida exactamente igual que Esther Palomera, Ana Rosa anunciaba que se tenía que ir un poco antes del programa porque tenía que hacer unas gestiones y lo hacía con ironía tras ver un vídeo de Ramón Tamames, tras la votación de la moción de censura. "Me voy a ver dónde está don Ramón, que no. Me voy porque tengo que hacer unas gestiones pero que nadie se pregunte dónde estoy porque mañana a las 9 estoy aquí", ha dicho.