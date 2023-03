La actriz ha encontrado de nuevo el amor de la mano de Luis Gestal Garce, un empresario y consultor, con el que comparte paseos por Madrid y con quien lleva varios meses de feliz relación. Tras su ruptura con un atractivo médico a mediados de 2021,Luis Gestal pertenece a una familia muy vinculado con el mundo de la moda. Su familia fue una de las fundadoras de la firma Caramelo y es de la localidad coruñesa de Carral. Él estudió en los mejores colegios de Coruña y sigue muy vinculado a su tierra natal que visita con frecuencia. La carrera del empresario y consultor siempre ha estado muy ligada al mundo de la moda y, desde septiembre de 2015, es director general y desarrollo de negocio de la firma Antony Morato, especializada en moda de hombre.

Gtres

Gtres

Ana Milán, que viajó a Australia en 2022 para aprender inglés, se muestra encantada con su nuevo novio, Luis Gestal, y ambos comparten todo el tiempo libre que sus respectivas profesiones le permite. La actriz, madre de un hijo Marco, de 21 años, fruto de su relación con el cantante Paco Morales, ha estado casada en dos ocasiones: con Jorge Juan, realizador publicitario, y con Fernando Guillén Cuervo. El empresario también está divorciado y no tiene hijos. Ana Milán triunfa con su podcast con Sebastián Galledo, 'La vida y tal', en la plataforma Podimo que recibió el premio Ondas a Mejor Podcast Revelación. El amor y las relaciones es uno de sus temas favoritos en el podcast y, en su última entrevista en la revista ELLE, reconoció que no tenía la receta del amor perfecto. "Si tuviera la receta del amor perfecto, no me habría divorciado tantas veces", reveló aunque ahora ella está feliz al lado de su nueva pareja.