No hay amor más grande y verdadero que el que siente una madre por una hija y así lo ha demostrado Terelu Campos. Alejandra Rubio es la niña de los ojos de la presentadora de 'Sálvame' y este 24 de marzo cumple 23 años. Terelu no ha pronunciado la famosa frase de Belén Esteban ("yo, por mi hija, ma-to"), pero tampoco hace falta porque lo demuestra defendiendo a su hija de todas las críticas que recibe. Desde que comenzó a trabajar en televisión, Alejandra ha tenido sus más y sus menos con su propia tía, Carmen Borrego, con Kiko Hernández, con Jorge Javier Vázquez... Y aunque ella no necesita defensora, en todos estos conflictos ha estado Terelu sacando las garras por su hija, aunque eso le haya puesto en contra de algunos de sus compañeros de programa.

Madre e hija siempre han contado que entre ellas no hay secretos y que están muy unidas. Por eso, Terelu ha sido una de las primeras en felicitar públicamente a Alejandra, fruto de su matrimonio con el empresario Alejandro Rubio.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"¡Eres el amor de mi vida! Mi motor cuando flaqueo, mi preocupación cuando sufres y no puedo evitarte el sufrimiento, lo mejor que he hecho en mi vida. ¡Feliz cumpleaños mi amor! Qué la vida te dé todo lo que te mereces. ¡Eres fuerte y libre! Y quiero pensar que yo he contribuido, educándote en eso y ser una buena persona. ¡Te quiero infinito!", ha escrito la hija de María Teresa Campos en sus redes sociales. Un texto que ha acompañado de un gran número de corazones y cuatro fotos: dos actuales y dos de la infancia de Alejandra, en las que ambas derrochan amor y ternura.

La respuesta de Alejandra no se ha hecho esperar y minutos después comentaba el post de su madre. "Te amo Ama, eres lo mejor del mundo", comentaba la colaboradora televisiva, desvelando con sus palabras cómo llama cariñosamente a su madre: "Ama" ('mamá' en Euskera).