Alba Díaz ha asistido al evento del podcast de Laura Escanes, 'Entre el cielo y las nubes', en Madrid y allí ha hablado de la reconciliación de su padre Manuel Díaz con su abuelo Manuel Benítez, 'El Cordobés'. Y también ha desvelado cómo fue su reencuentro con su abuelo. Dale al play para conocer cómo fue.

"Ya dije en su día que mientras él sea feliz, yo lo seré", aseguraba la hija de Vicky Martín Berrocal -quien también habló recientemente del encuentro entre padre e hijo-. Además, ha asegurado que "son una gran piña": "Todo sus logros serán los míos. Y al final esto ha sido un momento muy esperado y muy importante para él y todos nosotros", señalaba.

Preguntada por cómo ha cambiado la forma de ser de su padre tras la reconciliación, ha dicho que "él nunca cambia por nada": "Siempre se mantiene fiel. Es maravilloso. Da igual que esté en un momento mejor o peor, siempre va a sacar esa sonrisa", ha comentado.

Alba Díaz ha comentado que en una ocasión estuvo con su abuelo pero que no ha vuelto a verlo, pero aún así confiesa que "tiene ganas de volver a verle". "Todo tiene que llegar cuando tiene que llegar, yo no le tengo nunca rencor a nadie, ni ha habido nunca una mala relación, simplemente cada uno ha ido por su lado", añade. Para toda la familia, también para Vicky Martín Berrocal ha sido una alegría que Manuel Díaz haya logrado reencontrarse con su padre. Vicky también desveló cómo era la aptitud de su hija respecto a su abuelo.

Por otro lado, y con motivo de su asistencia al evento de Laura Escanes, ha confesado que se atrevería con un Podcast pero aún así matiza: "A mí me encantan los retos, me encanta probar cosas buenas pero al final hay que tener esas tablas. No es algo fácil, hay que tener esa sensibilidad", asegura y agrega que "por el momento no está en sus planes" pero que a lo mejor algún día nos sorprende con un podcast.