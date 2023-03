Vicky Martín Berrocal ha publicado su nuevo libro 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad'. En sentido, paseando por las calles de Madrid se ha encontrado con la prensa y poniendo en valor su nuevo lanzamiento, la modelo nos ha confesado quien ha sido su gran amor. "Cuando vuelcas tu vida en libro se remueven cosas. Pero estoy muy contenta", ha asegurado a los medios, quien ya escribió un libro en 2013.

Asimismo, la exconcursante de 'MasterChef' ha desvelado que su gran amor ha sido Joao Viegas y ha matizado sobre su ex relación con Manuel Díaz, quien se retiró del ruedo en 2022-: "No se puede comparar el amor a los 20 que a los 50. Manuel es el hombre más importante de mi vida, me casé con él, he tenido una hija, a día de hoy es amigo mío, le quiero. Eso no tenemos nadie duda, pero Joao es quien me enseñó el amor de otra manera, de una forma más sana. Lo viví de otra forma", ha expresado.

Para Vicky Martín Berrocal "es un lujo" llevarse bien con sus exparejas y ha destacado que su vida no sería igual de feliz si ellos no estuviesen". Por otro lado, ha aprovechado para hablar sobre la reconciliación de Manuel Díaz y su padre Manuel Benítez 'El cordobés' y ha afirmado que él "se lo merecía": "Es una felicidad para todos, porque mi hija tiene un abuelo y hoy es de carne y hueso. Tiene un abuelo maravilloso. Es un hombre fantástico, la mujer es maravillosa y estoy feliz que haya hecho tanto por esta historia", ha comentado.