Isa Pantoja ha vuelto a hablar en 'El programa de Ana Rosa' sobre el tenso enfrentamiento que mantienen Manuel Cortés y Asraf Beno. La colaboradora no se muerde la lengua y confiesa cuál es su verdadera opinión en este conflicto familiar. "No hay muy buen rollito en la familia", comentó Joaquín Prat para dar paso a la hija de Isabel Pantoja, que está convencida de que a Manuel "lo han advertido de fuera". "Cuando ya empiezan en un tono mal, y empiezan a meter cosas de fuera, y, sobre todo, lo que me duele es que Manuel me mete a mí para que Asraf salte", explicó la hija de Isabel Pantoja.

Además lo que más le duele a Isa Pantoja es que "Manuel me mete a mí para herir a Asraf y que él salte, esto a mí me molesta, me lo espero de cualquier concursante pero no de mi primo, no me gusta que me meta a mí, que diga que hace 'show' fuera, que lleva haciendo un 'pack' conmigo, dejándo a él de aprovechado y a mí de tonta", sentencia Isa Pantoja.

Por otro lado, sobre Alma Bollo: "No creo que a Alma le haya advertido esa persona, la primera discusión con Asraf fue de convivencia y ésta es porque anteriormente su hermano le contó la versión a ella". "A mí lo que me molestó de Alma es que vi que fue una manera muy fea de decirle 'no le hagas caso a éste', como despreciando... los problemas de convivencia no me van a afectar personalmente, pero lo.

Joaquín también le ha preguntado a Isa Pantoja que qué le diría a Asraf si tuviese la oportunidad de hablar con él: "Me gustaría decirle que lo está haciendo muy bien, que es verdad que lo veo esta ve más relajado y que si tiene que discutir, que discuta, porque no tiene que dejar que nadie le pisotee". Además, añade: "Pero que espabile, que no intente buscar a Manuel para dejar las cosas normal".