Anne Igartiburu arrancaba este viernes su aventura en 'Tu cara me suena'. El programa estrenaba su temporada diez de la que la presentadora forma parte como nueva concursante, una noticia que sorprendía a todos puesto que, como ella misma decía en la presentación del programa, "es salir de mi zona de confort". Y es que tan solo la habíamos escuchado cantar en 'Telapasión' y ahora la escucharemos cada semana imitar a un cantante famoso (o al menos intentarlo) en el concurso en el que coincidirá con Susi Caramelo, Alfred García, Merche, Agustín Jiménez o Andrea Guash, entre otros concursantes.

Elegante y provocadora, la presentadora fue además quien rompió el hielo en la gala de estreno de esta nueva edición donde se enfrentó a su primer reto esta misma noche: imitar a Thalía cantando el hit 'A quién le importa' de Alaska. “Los milagros existen”, ha comentado después Àngel Llàcer, feliz por ver este otro lado de Anne.

Antena 3

Y es que ha hecho toda una declaración de intenciones aprovechando la canción que le había brindado el programa, a pesar de no haber sido la elección que ella quería: "Quería empezar con algo más suave. Es que Thalía no tiene nada que ver conmigo ni yo con ella, pero bueno, es un reto. Es una mujer que sale a romper". Y ella también lo hizo. "En Tu cara me suena existen los milagros. Y esta chica, que siempre es tan recatadita, ha sacado una Anne que yo no había visto en la vida", aseguraba Angel Llácer, asombrado después de verla sobre el escenario.

En este sentido, Lolita confesó que le hacía mucha ilusión tenerla finalmente en el programa habiendo dado el salto a la cadena privada después de más de dos décadas en la televisión pública. "Con tu corazón siempre abierto de par en par, hablando como Dios manda. Y ahora aquí, haciendo el gamberro… Que lo vas a tener que hacer", aseguraba la cantante. "Ya era hora", respondía tajante la presentadora en relación a lo que pasaría de ahora en adelante lejos de RTVE, tras cancelar 'Corazón' el verano pasado e incluso dejarla fuera de las Campanadas.