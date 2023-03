La relación de Lucía Rivera con Eva González ha sido siempre complicada, algo que aunque no había confirmado nada hasta ahora, sí lo ha hecho en un libro de sus memorias que ha publicado recientemente y en el que, además, ha hecho revelaciones desgarradoras sobre su vida amorosa y lo que llegó a sufrir con su ex novios, algo que ha provocado reacciones de Lourdes Montes, tía política de Lucía.

En medio de la promoción del libro, Lucía Rivera ha confirmado sin profundizar nada más que la relación que mantenía con Eva González no era de lo más fluida posible. "No voy a entrar en quién es el malo o el bueno, porque no hay nadie malo o bueno, es mi historia y es así, y creo que a muchas personas le habrá pasado esto", señalaba en Espejo Público. Algo que podría cambiar con la nueva ilusión de su padre, Cayetano Rivera, quien parece que está rehaciendo su vida con una presentadora portuguesa.

Juan Naharro Gimenez Getty Images

Se trata de Maria Cerqueira, una periodista portuguesa de 39 años, madre de dos hijas, que entrevistó al torero en 2019, momento desde el que comenzaron a interactuar en redes sociales de forma esporádica. Ahora, periodista y torero se siguen mutuamente y sus interacciones han pasado a ser más constantes, mientras que Lucía Rivera ha dado un paso más allá y ha comenzado a seguir también a la lusa, quien le ha devuelto el 'follow'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este movimiento en redes podría ser indicador de que ambas ya se conocen, y que entre padre e hija no hay secretos puesto que, hasta ahora, Lucía únicamente interactuaba con ella. Una relación que es muy diferente a la que tiene Blanca Romero, que tampoco sigue (al menos todavía) a María Cerqueira, con Eva González, que tampoco se siguen mutuamente en las redes.