Georgina Rodríguez no puede estar más feliz. La segunda temporada de su reality, 'Soy Georgina', se colocó como lo más visto de Netflix a nivel nacional apenas 4 horas después de su estreno. Y claro, un éxito así había que celebrarlo. Por eso, Diez Minutos ha descubierto, en exclusiva, cómo ha festejado la buena acogida de su reality. La novia de Cristiano Ronaldo, que cuenta con más de 47 millones de seguidores en Instagram, reunió al equipo del reality en un restaurante de lujo de las afueras de Madrid, un establecimiento conocido por ser frecuentado por muchos futbolistas del Real Madrid.

Fue una cena en la que no faltaron las risas y el buen ambiente y que acabó con dos regalazos para la directora y la subdirectora de 'Soy Georgina'. La influencer, que esta temporada es productora ejecutiva del reality, les regaló un bolso de Prada para cada una. Un regalo que está muy relacionado con la promo de su reality. Si en la primera temporada decía la frase "antes vendía bolsos en Serrano, ahora los colecciona", en esta segunda temporada el lema es "antes coleccionaba los bolsos, ahora los regala". Georgina confesó en 'El Hormiguero' que tiene una colección de unos 150 bolsos y, de hecho, regaló un bolso a la mujer de Pablo Motos.

La novia de Cristiano Ronaldo está encantada con el equipo del programa, que ella misma escogió en primera persona, y al que también pertence su hermana, Ivana Rodríguez, como asistente de dirección. La propia Georgina contó en su primera entrevista en directo en televisión que eligió a la "directora por ser a una mujer con la cual me identifiqué mucho el año pasado y me he sentido súper feliz y muy rodeada de todas las personas que han hecho este trayecto conmigo, después de la pérdida de mi bebé".

Stories

Georgina también ha agradecido en sus redes el éxito de su reality. "4 horas después de su estreno, ya me colocasteis en el Top #1. Infinitas gracias", ha escrito en un Stories en Instagram.