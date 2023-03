No hace falta conocer demasiado a Juan José Ballesta para saber que el actor de 'Planta 4ª' es un romántico, pero él lo hizo patente tras su paso por 'Lo de Évole'. El intérprete se confesó como nunca antes en el programa de La Sexta, donde reveló muchos detalles sobre su vida, su carrera profesional y también sobre sus relaciones, especialmente sobre la que tuvo con su ex, Verónica Rebollo, y madre de su único hijo. La pareja, que llevaba 15 años junta, lo dejó a finales de 2020, pero no fue hasta principios de 2021 cuando la noticia saltó a la luz pero él, y aunque ha tenido otra pareja desde entonces, Jacqueline, no pierde la esperanza de volver con ella.

A pesar de la ruptura, reconoce que siguen teniendo "buena relación" ("Se fue el amor. Llevábamos juntos desde muy pequeños, aunque me dejó ella, sinceramente", revelaba), pero ya no es lo mismo, y cuando ella le dejó, ha confesado que lo pasó muy, muy mal: "Yo siempre he dicho que Vero es y será la mujer de todas mis vidas", confesaba con el corazón en la mano, y es que Ballesta, a pesar de su pinta de 'tipo duro', nunca ha tenido problemas en manifestar sus sentimientos públicamente. "Pasé un año y medio largo como con depresión, malísimo", revelaba, aunque recientemente nos contaba a Diez Minutos que, a pesar de los rumores, no había tenido depresión. "No podía concebir la vida sin Vero, tenía mucha dependencia", recordó en el programa, aunque también reconoció que no fue al psicólogo, pero debió haberlo hecho: "Soy un romántico, y cuando me dejan lo paso fatal [...] Me lo comí a pelo. Esa sensación de tener todo el día un apretón en el pecho y ganas de llorar... se pasa muy mal", apuntó.

La Sexta

Sufrieron un aborto

Ballesta, además, le confesaba a Jordi Évole que no muchas mujeres serían capaces de 'aguantarle' debido a su hiperactividad, y Vero sí lo hizo, por eso sigue tan enamorado de ella. Pero también destacó que lo que terminó de rematar la relación fue el aborto que sufrió Verónica unos meses antes de romper: "Lo pasamos muy mal, porque fuimos a escuchar el latido del corazón y no sonaba. Además, no llevamos a Juanjito al cole ese día para que escuchara los latidos del corazón él también, y nos quedamos todos en shock, no sonaba nada. Le tuvieron que hacer a Vero un legrado. Lo pasó muy mal", relató, quien con mucho dolor también quiso destacar: "Ahí se me fue un cachito de mi corazón". "Quién sabe si volveré con Vero. Dicen que el tiempo lo cura todo", añadió.