Danna Ponce no puede estar más feliz esperando a su bebé, y es que por fin va a cumplir el sueño de darle un hermanito o hermanita a su pequeña Mía. La influencer y ex concursante de 'Pesadilla en el paraíso' anunció recientemente que vuelve a adentrarse en la maternidad, pero esta vez con su actual pareja -Xavi-. Sin embargo, no está siendo todo tan bonito como a ella le gustaría porque, a pesar de que le encanta la tripa de embarazada, está en ese punto en el que el cuerpo comienza con los cambios, y no se ve con ese 'brillo' de embarazada, pero tampoco tiene su cuerpo de siempre, por lo que las inseguridades han aflorado y se siente 'frustrada'.

"Me encuentro en ese momento en el que no tengo suficiente barriga como para que la gente diga 'está embarazada', pero tampoco tengo el cuerpo que siempre tengo. Voy por la calle y tengo dudas de si la gente piensa que estoy embarazada o si tengo un cuerpo raro", ha revelado. Sabe que lo que la gente opine debería darle igual, pero aún así no puede evitar esa sensación de inseguridad, que se ha agravado a la hora de vestirse: "He quitado medio vestidor porque no me viene ningún pantalón. Se me está haciendo complicado vestirme [...] He sacado todos los que no me valen y los he metido debajo de la cama, y me está dando un poquito de rabia y ansiedad no poder vestirme".

Mostrando cómo su cuerpo ha empezado a transformarse, no lleva mal la tripa, pero sí las 'cartucheras': "La cintura la he perdido completamente, tengo forma un poco de... huevo duro, como digo yo. La forma que se me ha quedado en la cintura es súper extraña, y no sé muy bien cómo gestionarlo a la hora de vestirme", ha confesado también, mientras añadía que el pecho también se está convirtiendo en un problema: "Sé que esto no es un problema real, que es mi cabeza que me está rallando, pero cuando me veo desnuda estoy en ese punto en el que, sobre todo, me noto la parte de los laterales súper inflamada, y las tetas gigantes. Me están cambiando mucho, y aparte tengo el pecho operado, espero que no sigan creciendo, porque me da la sensación de que se van a caer", ha dicho alarmada.

Danna Ponce reconoce que el problema viene de las redes sociales

A pesar de que Danna es influencer y vive de las redes sociales, reconoce que la comparación a veces pueden afectar mucho a cómo se ve una, y aunque también sabe que no debería compararse con otras chicas, porque lo que se ve en redes no siempre es real, tampoco puede evitarlo: "Creo que parte de por lo que me veo mal es que veo muchas chicas en Instagram (hago mal, no os comparéis con nadie en las redes sociales, consejo que os doy y debo aplicarme yo), que están de 3 o 4 meses de embarazo y se siguen poniendo el mismo vaquero que antes. O sólo una talla más. Y a mí solo una talla más es que no me entra. O que veo muchas embarazadas haciendo mucho deporte, que se encuentran súper bien, o que se arreglan muchísimo y van ideales todos los días... y yo me encuentro en un momento en el que me visto todos los días en chándal, en leggings y estoy súper cansada. Me voy por ahí, hago dos cosas y acabo muerta. Es una frustración", se ha sincerado.