Cuidar las estrías en el embarazo es posible. Según los expertos de la Clínica Mayo, las estrías son “rayas que aparecen en el abdomen, las mamas, la cadera, los glúteos u otras partes del cuerpo. Son comunes en las mujeres embarazadas, en especial durante el último trimestre. No son dolorosas ni dañinas, pero a algunas personas no les gusta la forma en que hacen que se vea la piel. No requieren tratamiento. A menudo desaparecen con el tiempo, con o sin tratamiento. Es posible que nunca desaparezcan por completo”. Es decir, son cicatrices blancas o amoratadas que se producen tras la rotura de las fibras elásticas de la dermis. Las estrías son rojas en su estado inicial y blancas cuando ya son cicatrices.

Pero, ¿por qué aparecen? Tal y como se describe en el artículo científico Las estrías. Etiología, clínica y tratamiento publicado en Eselvier “se producen como consecuencia de una rotura y pérdida parcial de fibras de colágeno y elastina en la región afectada”. En este mismo artículo, también se estima que “en el embarazo, si no se toman medidas preventivas, las estrías aparecen entre el 75 y el 95% de las gestantes, siendo mayor en mujeres que dan a luz por primera vez”.

Cómo prevenir las estrías

Las estrías requieren un tratamiento preventivo, sea cual sea su motivo de aparición (embarazo, ejercicio, aumento o disminución de peso, celulitis), ya que una vez que han aparecido, combatirlas es mucho más difícil. Uno de los consejos para prevenir la aparición de estrías más importante es la hidratación: “Los productos de uso tópico sirven tanto para prevenir las estrías como para ralentizar su desarrollo. Y tan importante como su uso es su forma de aplicación, ya que dichos productos no serán efectivos sin una correcta utilización. Se debe realizar un ligero pero prolongado masaje, ya que ello contribuye a aumentar la microcirculación local, produciéndose así un incremento del aporte de los elementos plásticos e hídricos que el propio organismo no puede proporcionar. De esta forma, las probabilidades de formación de estrías disminuyen”, aconsejan en el citado anteriormente artículo científico.

Sin embargo, hay otros consejos que pueden ayudar a prevenir la aparición de estrías:

- Incidimos de nuevo en la hidratación , pero no solo mediante cremas hidratantes: es fundamental beber mucha agua, utilizar cremas antiestrías adecuadas y llevar una alimentación muy rica en frutas y verduras. Los alimentos ricos en vitamina A, E y C son especialmente recomendables.

- Controlar el peso: sobre todo durante el embarazo, para evitar que se produzca un aumento excesivo de peso.

- Utiliza protectores solares.

- Hacer ejercicio para controlar el aumento de peso y mejorar la circulación de la sangre.



Componentes frecuentes en las cremas antiestrías

Tal y como explica en su blog Marián García, más conocida como Boticaria García, existen una serie de componentes que diferencian una crema normal de una crema para las estrías:

- Estimulantes celulares: el más utilizado es la centella asiática, pero también son frecuentes el extracto de Thymus y algunos aceites vegetales como el de rosa mosqueta.

- Elementos nutritivos: suelen ser hidrolizados de elastina y colágeno.

- Lípidos y aceites: tienen propiedades emolientes y nutritivas. Los más utilizados son rosa mosqueta, aceite de germen de trigo, aceite puro de oliva, mantecas, aceite de almendras o Bio-Oil.

-Vitaminas: se incluyen por su capacidad antioxidante, hidratante y suavizante de la piel. Algunas de ellas son la vitamina E y F y provitamina B5 .

A la hora de elegir cualquier cosmético durante el embarazo, es conveniente saber qué ingredientes lleva por si alguno puede estar contraindicado y, ante cualquier duda, consultar siempre con el médico o farmacéutico.

La matrona Blanca Díaz, conocida en redes como Blanca Matrona, habla en su blog de algunos de los ingredientes que no deben estar presentes en los cosméticos utilizados durante el embarazo, y estos son algunos de ellos: Retinol (lo podemos encontrar con otros nombres como vitamina A, tóxica en dosis elevadas, su consumo en el primer trimestre de embarazo puede ser peligroso sobre todo si se consume como complemento alimenticio, ácido retinoico, palmito de retinol o retinaldehido), cafeína (muy presente en anticelulíticos), peróxido de benzoilo, ácido salicílico o glicólico (presente en toallitas, cremas y geles limpiadores comunes), hidrocortisona, sales de aluminio (presentes en algunos desodorantes), formaldehido, parabenos y algunos aceites esenciales, entre otros.

A continuación, mostramos una selección de cremas antiestrías para embarazadas que no te puedes perder. ¡Toma nota!