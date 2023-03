Miguel Ángel Silvestre impide un robo en una tienda de lujo

Miguel Ángel Silvestre ha vuelto a demostrar que se trata de una persona maravillosa. No solo su físico es de 10, sino que también tiene una carácter excepcional y lo ha demostrado con un acto muy heroico. Mientras se encontraba haciendo unas compras en una de las calles más lujosas de la capital, el actor impidió un robo. Todo ocurría el pasado jueves 23 de marzo en la calle Serrano, cuando un atracador sustrajo varios bolsos de una tienda de lujo. Miguel Ángel Silvestre, que se encontraba cerca del lugar, no se lo pensó y corrió para dar captura al ladrón. "Actué por inercia. Fue cosa de acción, reacción", reconocía el intérprete en 'Socialité'. En todo momento, Miguel Ángel ha querido quitarle hierro al asunto y su humildad lo dice todo, pero hay que reconocer que no cualquiera sale detrás de un ladrón.

El actor parece un ser de lo más perfecto. Este mismo mes la revista 'Esquire' le hacía un reportaje de lo más sensual. Miguel Ángel Silvestre no solo es cuerpo, también es alma. "En el universo del amor me siento más amateur. Cuando me he enamorado sí he sentido esa necesidad, el “quiero tener hijos”, pero de momento... No lo sé. No sé adónde voy a ir a parar. Soy muy tradicional y muy conservador para algunas cosas del amor, pero no sé si es que no tengo el tiempo, si es que no estoy preparado", eran algunas de las palabras que ofrecía en la entrevista.