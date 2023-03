Kiko Matamoros y Marta López Álamo hablan sin tapujos de cómo reparten los gastos de su día a día como pareja. Algunas parejas miden al milímetro lo que invierte uno y otro en la economía familiar y controlan los ingresos que tienen. Y otras, como la formada por el colaborador televisivo y la modelo, que sí comparten gastos pero sin ir al 50% ni ser tan preciosos a la hora de pagar el alquiler o la comida. "Los ingresos de los dos se comparten. Hay veces que ella paga la mensualidad de la casa y otras yo. Gestionamos nuestros gastos sin ir al céntimo", ha desvelado Kiko en el podcast que comparte con su pareja 'Amar para vivir' en Mtmad, en el que también revelaron los detalles de su vida sexual.

Marta explica que "hay veces que yo gano más. Otras él. Tenemos una economía de pareja y decidimos en qué gastamos el dinero. Él es menos ahorrador que yo. Kiko es muy generoso. Le hago regalos, pero él me los hace más caros y le digo que no me lo regale porque tengo una conciencia mayor. Vengo de una clase media y me da más cosa gastarme el dinero que a él. A tu hijo le regalaste tu Jaguar porque sí".

Captura Internet

La modelo e influencer confiesa que no mira la cuenta bancaria de Kiko ni sabe lo que gana el colaborador televisivo. "Nunca lo he sabido y nunca se lo he preguntado. Ni él tampoco mira mis ingresos. Hay muchas parejas que pagan todo a medias, nosotros tenemos la suerte de no mirar eso al dedillo", cuenta Marta. Kiko, por su parte, reconoce que tampoco escatiman en gastos y si se tiene que dar un capricho se lo da porque valora "determinada forma de vida y procura vivir su vida "de a acuerdo a esos gustos". Mientras que Marta se define como "más ahorradora".

Kiko reconoce que ha sido "un desastre económico toda mi vida. He tenido malas inversiones. Sé lo que es estar pute* y tener que buscar 200 € para poder pagar la luz, aunque aparentenmente tuviese otro nivel. El colchón de los 'por si acaso' se lo han quedado otros", sentencia en referencia a su deuda con Hacienda, entidad con la que mantiene un contencioso juicial que espera ser resuelva pronto a su favor.

Captura Internet

Kiko y Marta: fama y dinero

La pareja también hace referencia a la película 'Propuesta indecente' y se pone en el papel de sus protagonistas. Marta pregunta a Kiko si por un millón de euros aceptaría la propuesta idencente de alguien. "Qué vengas las ofertas. Incluso por 100.000 €", responde el colaborador televisivo. Una contestación que no gusta nada a su futura esposa. "¿Y yo no tendría nada que decir? Yo por medio millón ni de coña. Pero me costaría aceptar sin hablarlo contigo y, sin embargo, tú dices que te la repampinfla lo que piense yo...".