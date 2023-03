Parece que la polémica rodea a Tamara Gorro y esta vez tiene que ver con Georgina Rodríguez. La novia de Cristiano Ronaldo acudía a 'El Hormiguero' para promocionar su nueva serie documental y parece ser que algunas palabras que dijo en la entrevista le sonaron muy mal a la colaboradora. Este martes 28 de marzo, Tamara Gorro decía sin pelos en la lengua que el personaje que se había creado Georgina era "vergonzoso". Sus compañeros no salían de su asombro y más Sonsoles Ónega, que parece que le tiene un cariño especial a la modelo. Los presentes estaban comentando el precio de uno de los bolsos de lujo que tiene la novia del futbolista y alabando el nivel de vida que llevan cuando de repente Tamara no ha podido resistirse y daba clara su opinión.

"Estoy indignada. ¿puedo decir mi opinión?", empezaba diciendo la colaboradora. "Es que lo tengo que decir. De Georgina tengo dos opiniones. No soy amiga, no he ido a cenar con ella, sí que he tenido contacto, la conozco, hemos hablado y puedo decir que es una mujer graciosa, educada...", y continuaba "el personaje que Georgina se ha creado (no lo digo con falta de respeto) me parece vergonzoso".

Antena 3

"Dijo cada barbaridad. A la pobre le traicionaron los nervios. No puedes decir unas cosas y enseñar otras. No puedes decir 'yo a mis hijos les pongo vídeos de niños pobres y después en un reality me gasto 30.000 euros en una tienda de chándals'", sentenciaba Tamara Gorro arrancando un aplauso entre el público. Tan drástica han sido sus palabras que la cosa no quedaba aquí y la colaboradora decidía dejar de seguir a Georgina en redes sociales: "no me aporta nada. No es la realidad".