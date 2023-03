La segunda edición de los premios Ídolo han estado marcados por la polémica. Las sonadas ausencias de algunas influencers que a última hora anunciaba que no asistirían a la gala y que muchos achacaron que fue por no posar en la alfombra roja. Otras ausencias más sonadas como la Marta Pombo que explicó que se negaba a compartir espacio vital con Telmo Trenado, uno de los nominados que debido al acoso que ejercía sobre ella en redes sociales tuvo que acudir a terapia. O la reaparición de Anabel Pantoja tras su ruptura con Yulen Pereira.

Aunque, sin duda, lo que más debate ha generado en redes sociales fue el polémico look de Tamara Gorro. La colaboradora de televisión decidió ir a la ceremonia escondiendo su pelo y apareciendo calva con un tocado de mariposas y flores para visibilizar el cáncer.

Un look que hacía arder las redes sociales y por el que le llovieron las críticas. 24 horas después, Tamara Gorro reaparecía en 'Y ahora Sonsoles', programa en el que colabora. Muy compungida, pero arropada por la presentadora, para explicar el motivo por el que había decidido aparecer de esa manera y cuál era el mensaje que ella quería lanzar con su look, haciendo "autocrítica".

"Ella quería lanzar un mensaje muy concreto. Ella, que ha sufrido el cáncer de primera mano, que perdió a su sobrina hace 7 meses. No se ha entendido bien. Lo vamos a explicar y ahora hablamos", ha comentado Ónega para introducir un vídeo que pusiese en contexto a los telespectadores que igual no estaban al tanto del revuelo provocado.

Tamara ha explicado que llevaba tiempo trabajando en el look y que estaba "pensado" desde hace tiempo. "Estoy muy volcada con el cáncer infantil, por mi sobrina y muchos niños. Perdonad, estoy nerviosa. También con el cáncer en general, porque sé lo que es la enfermedad. Sé lo que es una inmunoterapia, una quimioterapia. Sé lo que es no tener pelo y sé lo que es estar muy mal. Que eso traiga sufrimiento a tu familia. Sé lo que es perderla", comenzaba explicando muy emocionada.

🟠 @Tamara_Gorro responde a las críticas tras su aparición en los #PremiosIdolo: "Perdón si alguien se ha sentido ofendido. No fue mi intención".#YAS10Mar



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/2qeylzswwb — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) March 10, 2023

"Pero también sé lo que son las ganas de vivir, de luchar, de querer ponerte bonita para dar un paseo. De ahí mi imagen", ha aclarado, para después "pedir perdón por si alguien se ha sentido ofendido. Mi intención siempre fue buena, reivindicar con mi fundación, con la que no paro de recaudar dinero. Lo hemos donado todo, no tenemos trabajadores, somos voluntarios".

Finalmente Tamara ha entonado el 'mea culpa' y ha hecho autocrítica: "me salió mal, lo siento, pero repito. Mi niña y yo queríamos esto, y lo hemos conseguido. Estamos hablando de investigación del cáncer".

Unas palabras que Sonsoles le ha corregido: "no te salió mal, no se entendió bien el mensaje".