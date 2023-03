Nada más comenzar 'Sálvame' a las 16:00 horas, se ha liado entre los colaboradores.aunque Carmen Borrego Matamoros también han participado. Todo comenzaba a raíz de la celebración del cumpleaños de Belén Rodríguez, a la que acudió solamente la de Paracuellos. Cabe recordar que ni las hermanas Campos ni Hernández mantienen en estos momentos una amistad con



Recordando todo lo que pasó entre la familia Campos y la que fuera colaboradora de 'Sálvame' y ver cómo hablaban sus compañeros, sobre todo Terelu y Carmen Borrego, Esteban no aguantaba y salía en defensa de la cumpleañera: "Es verdad que Belén Rodríguez ha fallado muchas veces, a mí la primera. Pero se ha comido cosas que no se tendría que haber comido ella sola, que se tendría que haber comido más gente. Ni tú ni tu hermana habéis tenido cojones de hacerlo", decía Belén enfadando mucho a la hija mayor de María Teresa Campos.

Telecinco

Con el mismo tono, Terelu le contestaba a Belén dejando el ambiente de lo más tenso ya para el resto de la tarde: "A mí no me acuses de no tener cojones. Tú no conoces mis cojones, debe ser eso, que no conoces mis cojones". "Pues perdona, no los conoceré, pero es lo que pienso. Con unos mucho y con otros nada", insistía Belén y Terelu se daba por aludida de que hablaba de ella y Kiko Hernández: "¿Con quién mucho? ¿Con Kiko Hernández? Yo no tengo relación con él y todo el mundo lo sabe. Él ha ridiculizado a mi hija. ¡Venga hombre, Belén! ¡Ya está bien!".

Por otro lado, Carmen Borrego explotaba contra Kiko Matamoros, porque éste le echaba en cara que en su día se riera de su hermana y su sobrina y Borrego se defendía: "¿A qué viene eso ahora? Estoy hasta las narices de ti, yo ya pedí disculpas por eso, muchas veces", y Belén Esteban atacaba de nuevo pero esta vez contra la pequeña de las Campos: "Tú tienes cojones con Belén Rodríguez, pero con Kiko Hernández no los tienes".