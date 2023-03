María Escario es una persona que puede volver a sonreír feliz y despreocupada, y es que ha anunciado su vuelta al trabajo tras superar un cáncer de mama. La periodista de TVE dio la mala noticia el pasado mes de diciembre, pero afortunadamente detectaron su tumor en un estadio muy temprano. Tuvo que retirarse temporalmente de los focos para curarse, y este mes de marzo ha anunciado que vuelve a dar guerra: fue el pasado 23 de marzo cuando tuvo una primera toma de contacto con sus compañeros, y este 27 de marzo se reincorporaba a su despacho con una gran sorpresa.

Ha sido a través de su cuenta de Twitter donde ha revelado que sus colegas de la cadena pública han tenido un detallazo con ella, y le han llenado la mesa de su despacho de regalos y globos para celebrar su vuelta. María es una periodista muy querida en los estudios de Radiotelevisión Española, y se lo han hecho saber con varios obsequios.

Volver a la rutina con tu mesa repleta de cariño, si que mola. pic.twitter.com/zLGIJ8bcju — María Escario (@maria_escario) March 27, 2023

María ha tenido a todos sus seguidores muy bien informados de su avance con la enfermedad, y fue el pasado 3 de marzo cuando nos hizo ver luz al final del camino con un sencillo mensaje en Twitter: "Empezando a calentar por la banda. Todo ha ido bien #PrevenirEsCurar", escribía, y recibía la enhorabuena de compañeros como Luis Larrodera y mensajes de cariño como el del también periodista y escritor Carlos del Amor: "Te esperamos con los brazos abiertos", escribía en la red social.

La noticia de su cáncer llegó en un momento delicado para ella, y es que si lo anunciaba en diciembre de 2022, tan sólo un mes antes había vivido el fallecimiento de su madre. Dos varapalos con los que ha tenido que sacar toda la fortaleza que tenía dentro para superarlos. Ahora, poco a poco, María recupera su vida, y no le ha faltado el apoyo de compañeras como Ana Rosa Quintana, que también pasaba por lo mismo ese año.