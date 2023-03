Gtres

Este miércoles 29 de marzo, el Papa Francisco ha sido ingresado en el hospital Gemelli de Roma para someterse, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano. Mediante un escueto mensaje, la Santa Sede comunicaba que el pontífice argentino se encuentra en el hospital, pero no menciona en ningún momento cuánto tiempo estará ingresado y si es debido a la operación en el colon a la que se sometió en julio de 2021. Francisco de 86 años reveló hace un tiempo en una entrevista con la agencia estadounidense AP que volvía a, el problema por el que tuvo que ser operado y por el que se le extirpó una pequeña parte del colon pero que estaba bien de salud. El pontífice fue operado en este hospital romano el 4 de julio de 2021 y fue dado de alta después de 10 díasAunque no sabemos los motivos exactos de este ingreso, sí que se conoce quepara mañana y pasado mañana según cuentan fuentes vaticanas.La últimas declaraciones del pontífice fue a una televisón suiza: "Soy viejo. Tengo menos resistencia física, aunque la lesión de la rodilla se está curando bien", decía sobre su salud. Cabe recordar también que desde el 2021, solo ha sufridoque le obliga a andar con bastón o en silla de ruedas pero que no tiene que pasar por quirófano para este asunto. El próximo domingo tiene prevista la misa del Domingo de Ramos.