Tania Medina se ha abierto en canal en la plataforma de Mtmad. La modelo ha compartido con sus seguidores cómo es un día en su vida, sin embargo, en un momento de la grabación ha contado en la plataforma uno de los peores momentos que ha vivido durante sus vacaciones y probablemente "el peor día" de su vida.

La influencer ha disfrutado de unos días en la playa rodeada de su familia y amigos, hasta que de momento empezó a encontrarse mal. "Tenía una super cena pero ya tienen que saber por las historia que subí (en sus redes sociales) que pasó algo inesperado", ha expresado en el vídeo.

Según explica, le dio un ataque de ansiedad: "De camino a la cena le dije a mis amigas que me llevasen al hospital porque empecé a encontrarme muy mal", ha relatado. Cuando estaba en el coche le empezó a doler el brazo con temblores en las manos, los pies y la cabeza: "Tenía muchas palpitaciones en el pecho. Pensé que me esta dando un ictus", ha destacado la novia de Alejandro Nieto, con quien ha dado un paso más en su relación.

Mediaset

"Creo que ha sido el peor día de mi vida porque realmente nunca había tenido el sentimiento de que me iba a pasar algo grave y cuando llegué al hospital me dijeron que era eso", señala. Asimismo, ha lanzado un mensaje sobre la vida: "Hay que tomársela con más calma. Sí, hay que estar al 100%, pero no vivir con estrés ni normalizarlo porque eso no es nada bueno", dice la que se ha tatuado por amor.

Además, la canaria ha asegurado que echa mucho de menos a Alejandro Nieto -concursante de 'En busca del Nirvana' y que tiene muchas ganas de volver a verle y a abrazarle