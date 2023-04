La muerte de Laura Valenzuela ha sido todo un shock para todo el mundo de la televisión. La máxima exponente del periodismo en televisión y pionera en espacios de entretenimiento, nos dejaba a la edad de 92 años después de una larga enfermedad en la que su hija, Lara Dibildos, ha sido su gran apoyo. La actriz, única hija de la artista, ha estado siempre a su lado, cuidándola, un papel que su ex marido, Álvaro Muñoz Escassi, ha puesto en valor en varias ocasiones.

Ahora, Lara, después de haber hecho varias declaraciones públicas, ha reaparecido en 'Sálvame Deluxe', último programa en el que estuvo antes del fallecimiento de su madre, para hablar de cómo se encuentra y cómo ha vivido los últimos meses hasta que se ha llevado a cabo el desenlace. Entre lágrimas por el reciente duelo, la actriz no ha tenido problemas en explicarlo todo.

Telecinco

"Es duro, pero llega un momento en el que necesitaba descansar. Era peleona, tenía una fuerza tremenda. Pero llega un momento en el que... ha tenido una calidad de vida tremenda. Ya era el momento de decir que si no iba a tener esa misma calidad de vida... era el momento", ha confesado Lara a las preguntas de Jorge Javier Vázquez, aunque confesaba que en ningún momento perdió la noción de saber quién era ella y quiénes eran sus familiares. Así le permitió despedirse de ella: "No me callé".

Desde el primer momento, la dedicación de Lara por su madre ha sido máxima, yéndose incluso a vivir con ella después de la pandemia: "Ella lo pasó muy mal, como todas las personas mayores, solo nos veía por pantallas y las odiaba. Vi que tenía que estar con ella y me fui yo con sus nietos a su casa de toda la vida". Una cercanía que la permitía desayunar o comer todos los días con ella: "descansaba mucho y a veces cuando volvía del teatro no la veía porque ya estaba dormida pero pasábamos muchos momentos juntas".

A pesar de todo, la actriz confiesa que aún tiene remordimientos sobre si podría haber aprovechado más el tiempo, algo que Jorge Javier le ha querido quitar: "Todos conocemos tu dedicación. Tendemos a valorar mucho la cantidad cuando lo mejor es la calidad. Lo importante es que el tiempo que pases con ella sea de calidad, estés con ella. Y tú lo has hecho".