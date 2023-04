Hace tiempo que Belén Rodríguez, ahora feliz con su nuevo novio, no aparece por los platós de Sálvame. Después de haber sido señalada por sus compañeros por haber revelado un secreto con Kiko Hernández y haberle acusado de "mal pagador", el colaborador comenzaba a señalar a su, hasta entonces amiga, sobre cómo hablaba de sus compañeros a sus espaldas. Unas acusaciones que acabaron cerniendo las sospechas sobre ella: ¿habría sido la causante del chivatazo que llevó a la prensa el día que acudió a comer a casa de María Teresa Campos con Alejandra Rubio? Carmen Borrego siempre ha sospechado, y ahora, sometiéndose al polígrafo de Conchita, ha revelado que tiene la certeza de que así fue.

"Tengo la certeza de que Belén llamó. Llamó delante de una persona, y los directores del diario nos lo contó tanto a Terelu como a mi", confesaba la hija de María Teresa quien matizaba que eso no quiere decir que ella acusara a Belén Ro de haber ganado dinero o llamado a alguna revista. En este sentido, Antonio Montero señalaba que, efectivamente, quienes acudieron fueron dos agencias.

Algunos colaboradores como el Maestro Joao han intentado defender a su amiga Belén Rodríguez dando una posible explicación a esa llamada: "Puede que Belén llamase a alguna amistad suya que trabaja en 'Sálvame', no directamente a la dirección". "La llamada fue tal cual, Belén Rodríguez llamó a 'Sálvame' y dijo que tenía un notición, que levantasen la escaleta y mandasen a las cámaras porque ella y Kiko Hernández iban a comer a casa de mi madre e iba a ir también Alejandra", confesaba Carmen.

Carmen confesaba que no se arrepiente de no haber apoyado a Belén en los últimos meses ya que "me ha bloqueado" y que realmente se había sentido traicionada: "A mi me molesta porque es mi amiga". "No es que ahora me haya bloqueado, sino que ha sido una persona que sistemáticamente, cada vez que pasaba algo, ¡pum!", revelaba Carmen quien destacaba que sigue queriendo a Belén Ro aunque no en su vida. Así la hija de María Teresa ha destacado que en una ocasión Belén "pensó que yo la había vetado en un programa al que iba a asistir y me dijo que era una puta cerda".